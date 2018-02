Yemekteyiz haftanın birincisi kim 16 Şubat 2018 Yemekteyiz kazanan isim açıklandı mı

16 Şubat Yemekteyiz kazanan isim açıklandı mı? Yemekteyiz haftanın birincisi kim? 5 gün boyunca birbirlerinin yemeklerini sert bir dille eleştiren isimlerden Hasret Hanım mı yoksa Hüseyin Bey mi haftanın birincisi olacak? soruların yanıtları araştırılırken konu ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu 16 şubat cuma yemekteyiz kim kazandı sorusu hafta boyunca merak konusu oldu. Bu hafta yemekteyiz programında Hüseyin Bey, Can Bey, Hasret Hanım, Hilal Hanım ve Filiz Hanım yarıştı. Bir döneme damga vuran Yemekteyiz adlı yarışma programı, yenilenen hali ve sürprizleriyle ekranlara kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın sunuculuğunu, Kiralık Aşk'taki 'Koriş' karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Onur Büyüktopçu üstleniyor. İşte 16 Şubat Yemekteyiz kazanan ismi ve detayları...









Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, 16 Şubat yemekteyiz birinci kim kim kazandı sorularının yanıtı bugün saat 19.00'da cevabını buldu. Bu hafta Yemekteyiz'de birbirinden iddialı ve sivri dilli 5 yarışmacı Hüseyin Bey, Can Bey, Hasret Hanım, Hilal Hanım ve Filiz Hanım yarıştı.



Hafta içi hergün Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumu ile TV8 ekrana gelen Yemekteyiz 16 Şubat kazanan ismi belli oldu.



TARTIŞMA BÜYÜDÜ: Can Bey ve Hasret Hanım arasında yaşanan tartışma sonrası Hüseyin Bey olaya müdahale etmek isteyince bu kez Hasret Hanım ve Hüseyin Bey tartıştı.



Yarışmada Onur Büyüktopçu da puanlamaya katılarak birinciyi belirlemede etkili olacak. Beş günün sonunda her hafta bir kişi 10 bin TL’lik ödülü kazanacak.







Ünlü isimler de yarışacak mı?



Sosyal medyada ise ünlü isimlerin yeniden Yemekteyiz’de yarışıp yarışmayacağı merak konusu oldu. Safiye Soyman, Onur Akay, Cenk Eren, Bülent Serttaş ve Nur Yerlitaş gibi ünlü isimlerde bir dönem Yemekteyiz’de yarışmıştı.



Yapımcılığını Bloom Medya'nın yaptığı 'Yemekteyiz' hafta içi her gün 13.15’te TV8'de ekrana gelecek.