Beyaz saçı doğal rengine çeviren ev yapımı maske

Yaşlılık dışında hormon dengesizliği, hipertirodizm, kötü beslenme, besin eksikliği, kurutma makinesi, boya ve kimyasallar gibi birçok sebepten de saçlar beyazlayabilir. Bu kimyasallar saçları yıpratır, kuru ve mat görünüme sahip olmasına neden olur.

Bu sorunu Hindistan cevizi yağı ve limon ile çözmek mümkün...

Malzemeler

3 yemek kaşığı limon suyu

Hindistan cevizi yağı

Nasıl yapılır?

Limon suyu ile yağı iyice karıştırın. Saçınızın uzunluğuna göre hindistan cevizi yağın miktarını arttırın. Saçınıza sürüp masaj yapın. 1 saat sonra durulayıp şampuanlayın. Haftada 1 kez uygulayın.

Kepekleri yok etmek için de karışıma hint yağı ile ılık su ilave edebilirsiniz.