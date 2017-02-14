Çıkmayan göz makyajını doğal yollarla temizlemek Zor çıkan makyaj ve çıkmayan göz makyajını temizlemek her kadın için makyajın çekilmez çilesidir.Göz yakan yüz temizleme jellerinin dışında daha doğal bit yöntem ile de göz makyajınızı çıkarabilirsiniz.