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Çıkmayan göz makyajını doğal yollarla temizlemek

Zor çıkan makyaj ve çıkmayan göz makyajını temizlemek her kadın için makyajın çekilmez çilesidir.Göz yakan yüz temizleme jellerinin dışında daha doğal bit yöntem ile de göz makyajınızı çıkarabilirsiniz.

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AVAKADO YAĞI
Çıkmayan göz makyajını temizlemek için avokado yağı kullanılabilir. En iyi tarafı ise tamamen doğal olması.
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ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı tek bir hamlede herşeyi siliyor. Hem de E vitaminli olduğundan göz çevresi içinde besleyici.
 

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