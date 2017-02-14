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Sağlıklı saçlar için 5 püf nokta

Sağlıklı ve canlı görünen saçlara kavuşmak için yapmanız gereken 5 püf nokta.

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Çok Sık Yıkamayın
Saçlarımızı çok sık yıkamamız gerekiyor. Haftada maksimum 2-3 kere saçlarımızı yıkamamız yeterli; daha fazlası ise saçlardaki doğal yağı kuruttuğundan kuru ve yıpranmış saçlara sebep oluyor.
 
Düzenli Kestirin
Uzun saçlar için saçlarımızı kestirmemiz gerekiyor. Saçlarımızı uzatmak istediğimizde hiç kestirmemek büyük bir hata. 2-3 ayda bir uçlarından 1-2 santim kestirdiğinizde saçlarınız çok daha sağlıklı olacak ve bu da uzaması için oldukça önemli.
 
Örüp Uyuyun
 
Vitamin Kullanın
Özellikle mevsim geçişleri veya saçlarımızın daha sağlıksız olduğu dönemlerde vitamin kullanmalıyız. Saç, tırnak ve cilt için olan vitaminleri kullanarak; saçlarınızı içeriden besleyebilirsiniz.
 
Bakım Yapın
Haftada 1 yoğun bir bakım uygulamak gerekiyor. Bunun için hazır maskeler kullanabileceğiniz gibi; evde kendinizde kolayca maskeler hazırlayabilirsiniz. Hindistancevizi yağı, yumurta, bal, zeytinyağı veya istediğiniz diğer malzemeleri kullanabilirsiniz.
 
Soğuk Suyla Yıkayın
Saçlarınızın parlak görünmesi için soğuk su ile durulayın. 
 
Kaynak: Trendus
 

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