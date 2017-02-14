Sağlıklı saçlar için 5 püf nokta

Çok Sık Yıkamayın

Saçlarımızı çok sık yıkamamız gerekiyor. Haftada maksimum 2-3 kere saçlarımızı yıkamamız yeterli; daha fazlası ise saçlardaki doğal yağı kuruttuğundan kuru ve yıpranmış saçlara sebep oluyor.

Düzenli Kestirin

Uzun saçlar için saçlarımızı kestirmemiz gerekiyor. Saçlarımızı uzatmak istediğimizde hiç kestirmemek büyük bir hata. 2-3 ayda bir uçlarından 1-2 santim kestirdiğinizde saçlarınız çok daha sağlıklı olacak ve bu da uzaması için oldukça önemli.

Vitamin Kullanın

Özellikle mevsim geçişleri veya saçlarımızın daha sağlıksız olduğu dönemlerde vitamin kullanmalıyız. Saç, tırnak ve cilt için olan vitaminleri kullanarak; saçlarınızı içeriden besleyebilirsiniz.

Bakım Yapın

Haftada 1 yoğun bir bakım uygulamak gerekiyor. Bunun için hazır maskeler kullanabileceğiniz gibi; evde kendinizde kolayca maskeler hazırlayabilirsiniz. Hindistancevizi yağı, yumurta, bal, zeytinyağı veya istediğiniz diğer malzemeleri kullanabilirsiniz.

Soğuk Suyla Yıkayın

Saçlarınızın parlak görünmesi için soğuk su ile durulayın.

Kaynak: Trendus