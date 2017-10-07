Bilişim zemininde etnik terör faaliyetleri

Türkiye ve dünya gündemini en çok meşgul eden konuların başında, terörizm ve terörü meydana getiren nedenler yer almaktadır. Bu konunun ülke ve dünya gündeminde fazlaca yer tutması, yürütülen terör faaliyetlerinin tüm dünyada geniş yankı uyandırmasından ve topluma bir terör propagandası olarak yansıtılmasından kaynaklanmaktadır. Terörizm ve onun yürüttüğü faaliyetler, toplum hayatını düzenleyen en geniş yapılanma olan devlete ve onun varlık sebebi olan topluma karşı yürütülür. Terörist faaliyetlerinin hedefinde, var olan devlet düzeni ve bu düzene bağlı millet unsuru yer almaktadır. Terörist faaliyetlerin yoğunluğu yaşanılan yüzyılda artarak devam etmektedir. Terör olgusu bu yönüyle incelenecek olursa; terörizmi ve onun faaliyetlerinin niteliklerini yaşanılan yüzyılın şartlarından ayırmak mümkün değildir. “Bilim ve Teknoloji Çağı” olan yaşadığımız yüzyıl, terör faaliyetlerinin zeminini oluşturmuş ve teknolojik gelişmeler terör örgütleri tarafından yakından takip edilmiştir. Bu vesileyle terör örgütleri, gerek örgüt içi iletişimde, gerek örgütsel eylemlerinde gerekse de propaganda alanı olarak gelişen teknolojiden faydalanmaktadır. Propaganda terör örgütlerinin en etkili silahı niteliğindedir.

Terör örgütleri, her zaman bir eylem ve propaganda faaliyetleri ekseninde varlıklarını sürdürürler. Terörizmi bu iki unsurdan ayrı düşünmek olanaksızdır; çünkü terör örgütleri gerçekleştirdiği eylemlerle ve propaganda faaliyetleriyle örgüt varlığını canlı tutarlar. Terör örgütleri için hayati önem arz eden terör eylemleri ve propaganda faaliyetleri, terör kavramına yandaş olan bir kitlenin varlığına bağlıdır. Bu kitle hem terör eylemlerini haklı gerekçelerle savunacak hem de terörün kara propagandasına alet olacaktır. Terör örgütlerinin yandaş kitle oluşturması ve bu kitleyi kendi propagandası doğrultusunda kullanması, toplumun iç dinamiklerinin ve toplumsal değer yargılarının istismar edilmesiyle mümkün olmaktadır. Terörün şiddet içeren eylemlerinin halk nezdinde haklı gösterilmesinin ve teröre taraf kitlenin temini için yürütülen propaganda faaliyetlerinin temelinde, toplumda istismar alanları oluşturmak ve bu istismar alanında ikna faaliyetleri yürütmek yer al-maktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin terör gerçeği incelenecek olursa: Uzun yıllar süren terör faaliyetlerinin varlığı, toplumun değer yargılarının ve toplumu oluşturan iç dinamiklerinin ne derece istismar edildiği gerçeğini ortaya çıkmaktadır. 21. yüzyılda bilgi paylaşımı ve veri aktarımı için teknolojik ortak zemin olan internet, günümüzde bilişim alanının vazgeçilmez ve en önemli aracıdır. İnternet altyapısının bütün dünyaya aynı anda yazılı ve görüntülü veri aktarma gücü, bilişim alanında internet teknolojisini zirveye taşımıştır. İnternetin bütün dünyaya düşük maliyetli ve hızlı veri aktarım gücü aynı zamanda terör örgütleri açısından yakından takip edilmekte ve terör propagandası, internet vasıtasıyla terör örgütleri tarafından yürütülmektedir. Sosyal ağlar ve video paylaşım siteleri kitlelere veri aktarma kavramını bireyselleştirmiş, bireyin tek başına özgürce bütün dünya kamuoyuna erişimini kolaylaştırmıştır. Bu durum, birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemlisi kitlelerin gündemini belirlemektir. Etnik milliyetçiliği bir propaganda söylemi olarak kullanan terör örgütleri, video paylaşım sitelerinden ve sosyal ağlardan alabildiğine faydalanabilmektedir. Bir etnik yapıyı hedef kitle olarak gören terör örgütü, söz konusu etnik unsurun bütün kültürel ve folklorik değerlerini adeta sömürerek bir propaganda zemini ve alt yapısı olarak kullanabilmektedir. Yöresel değeri olan bir müzik veya halaylar eşliğinde terör örgütünün propaganda metinlerinin bir slayt eşliğinde kitlelere aktarılmasını, terör örgütü liderleri ve örgüt mensuplarının fotoğrafları eşliğinde folklorik değeri olan bir şarkının ifade edilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Bahsedilen bu propaganda faaliyetleri, etnik temelli ayrıştırmada önemli bir parçasıdır. Bu durum, sömürülmeye çalışılan etnik değerlerin diğer toplum katmanlarınca bölücü bir kavram olarak algılanmasına da neden olmaktadır. Böylelikle terör örgütü, toplumu oluşturan farklı etnik toplulukları, karşı karşıya getirip bir toplumsal kaos ve çatışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.

Yasal boşluklar

Terör, bütün dünyada yaptığı faaliyetler doğrultusunda adından oldukça söz ettirmektedir. Bu durum, terör örgütlerinin yaptığı eylemler ve yürüttüğü teknolojik temelli propaganda faaliyetleriyle hat safhaya ulaşmaktadır. İnsan hayatını kolaylaştıran teknoloji, aynı zamanda terörist faaliyetlerinin hedefine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Kitle iletişiminde ve propaganda faaliyetlerinde önemli güce sahip olan medya araçları, terörün kara propagandasına alet olmaktadır. Terörün kitle iletişim araçlarından, bilgisayar ve internet destekli propaganda kanallarından faydalanması yasal boşluklardan kaynaklanmaktadır. Bu faaliyetlerin adli mercilerce daha sistemli bir şekilde takip edilmesi ve gerekli yasal yaptırımların sürat-le gerçekleşmesi, terörün bilişim sektöründe varlığını kısıtlayacak ve tasarlanan faaliyetlerin eyleme dönüşmesi engellenecektir. Toplumun ortak değerleri olan tüm folklorik değerler amacına uygun kullanılmalı, terör örgütlerinin kullandığı halka ait tüm değerlerin yasal düzenlemelerle korunarak terörün tüm etnik istismar alanları kapatılmalıdır.

necatiturkay@hotmail.com