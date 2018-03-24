Bir siyaset okulu olarak AK Parti ve Siyaset Akademisi

AK Parti zihniyet, söylem, siyaset yapış tarzı itibariyle Türkiye’nin en genç partisidir...

Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti, ülkemizin en büyük okullarından biri. Kurulduğu günden bu yana sessiz bir devrim gerçekleştiren AK Parti, aynı zamanda ilklerin partisi. Türk demokrasi tarihinde en uzun süre iktidarda kalan, en çok seçim kazanan, en büyük kalkınma ve gelişmeyi sağlayan, en fazla üyesi ve ilk defa Siya-set Akademisi açan parti...

Askeri darbelerin etkisiyle Türk siyaseti bir siyasi partiler mezarlığına dönüştü. Cumhuriyetten bu yana pek çok parti kuruldu ve kapandı. Bunların bazılarını millet kapatırken birçoğunu da darbeciler kapattı. Dolayısıyla AK Parti, Türk siyasal hayatı içerisinde bileşenleri, örgütlenme modeli, tezi ve tarihsel iddialarıyla farklı bir yere oturdu. Zaman içinde dünyanın ilgiyle takip ettiği bir ekol oldu.

AK Parti’yi kalıcı ve sahici kılan en önemli unsur lideri Recep Tayyip Erdoğan. Bir diğer faktör ise teşkilatı ve zengin insan kaynağı. Türk siyasetinde neredeyse her parti tarafından gündeme getirilen ve zaman zaman hayata geçirilen parti okulu projesi her daim sonuçsuz kaldı. Siyasetin gün-deminin ve önceliğinin değişmesi bu projenin rafa kaldırılmasına yol açtı.

Halkın siyaset okulu

İşte tam bu noktada AK Parti bu makus tarihi değiştiren bir hamle yaptı. AK Partililik kimliğinin oluşması, siyaset ve demokrasi bilincinin inşaası, siyasetin nitelikli kadrolar tarafından yapılması, eğitimin sürekli hale getirilmesi bağlamında 2008 yılında Siyaset Akademisi’ni kurdu. Siyaset Akademisi zaman içinde kurumsallaştı ve bir ekol oldu. Akademi, sadece AK Partililerin değil, farklı görüş ve düşüncedeki insanlar için bir irfan mektebi haline geldi. Bu güzel projenin fikir babası Reha Denemeç’in hakkını teslim etmek gerekiyor. İlk açıldığı 2008’ten bu yana benim de ders verdiğim bir platform oldu Siyaset Akademisi. Türkiye’nin aydınlarını fildişi kulelerinden çıkarıp milletle buluşturan halk mektebi işlevi gördü. Bizzat tanık olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul’dan dışarı adımını atmamış birçok aydını Anadolu’da milletle buluşturdu. Halkı siyaset felsefesiyle buluştururken üniversite hocalarını da siyasetin tarafı haline getirdi.

ARGE Başkanı Hamza Dağ, yerinde bir kararla 18. Dönem Siyaset Akademisi’ni başlattı. Daha da ileri giderek Siyaset Akademisi’ni dönem dönem açılan bir okul değil sürekli açık olan bir siyaset okuluna dönüştürdü. Kabul etmek lazım ki AK Parti’nin toplumda en büyük ve en ilgi gören faaliyetlerinin başında Siyaset Akademisi geliyor. Toplum bu faaliyeti benimsedi ve sahiplendi.

Politik bilinç yükseldi

Anadolu’da pek çok insan yolumuzu çevirip “Siyaset Akademisi ne zaman başlayacak?” diye soruyor. Politik bilincimin oluştuğu günden bu yana Anadolu sokaklarında yürüyorum. İnsanların yolumu çevirip ilk defa bir eğitim faaliyetini talep ettiğini görüyorum. Bu manzara dahi Siyaset Akademisi’nin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunu ortaya koyuyor.

Eğer 15 Temmuz hain Fetöcü darbe girişimi karşısında insanlar ilk andan itibaren sokağa inip tankların önünde durduysa bunun önemli sebeplerinden biri de Siyaset Akademisi gibi kurumların oluşturduğu demokrasi bilinci oldu. Siyaset Akademisi bir parti okulu olmanın ötesinde demokrasi okulu oldu. Sokaktaki insanın siyasete olan ilgisini artırdı ve onu siyasetin öznesi haline getirdi. Farklı görüş ve düşüncedeki insanların siyaset ortak paydasına biraraya geldikleri bir mecra oldu.

Hayat bilgisi de burada

Siyaset Akademisi’nin doğru bir proje olduğu, sonuçları üzerinden de okunabilir. Bugün Siyaset Akademisi’nden mezun olup belediye meclis üyesi, belediye başkanı, il başkanı, milletvekili, genel başkan yardımcısı gibi görevlerde yer alan insanlar var. Açıldığı günden bu yana alanlarında uzman 300 akademisyen akademide ders verdi. Toplamda 60 bin kişi bu programa katılıp 25 bin kişi başarı sertifikası aldı.

Bu rakamlar dahi nasıl bir toplumsal/siyasal mayalama faaliyetinin olduğunu ortaya koyuyor.

Siyaset Akademisi aynı zamanda teori ile pratiği buluşturan bir fonksiyon üstlendi. Bununla beraber farklı sosyo-ekonomik statüdeki insanları aynı çatı altında toplayarak geniş bir duygudaşlık sağladı. Katılımcılara tarih, kültür, ekonomi, dış politika gibi alanlarda bilgilendirme yanında sosyal medya kullanımı, toplumsal yapı ve aile, irfan dersleri, kişisel gelişim ve tecrübe paylaşımı dersleriyle sadece siyaset bilgisi değil hayat bilgisi de verdi. Moral değerlerin taşıyıcılığı işlevini gördü.

huseyinyayman@gmail.com

Siyaset Akademisi amacı ve işlevi nedir?

l Siyasete yönelik toplumsal bilinç ve ilgiyi artırmayı amaçlıyor.

l Seçmenlerin siyaset ve partiyle olan bağını kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

l Sadece programa gelenlerin değil eğiticilerin de eğitilmesi işlevi görüyor.

l AK Parti kimliği ve aidiyetinin entellektüel bağlamda güçlendirmeyi gaye ediniyor.

l Katılımcıların sosyal, kültürel siyasal anlamda dayanışmasını ve ‘biz’ duygusu aşılıyor.

l Yerel siyasete dair toplumsal bir algı ve farkındalık oluşturulmayı gözetiyor.

l Aydınlarla yerel aktörler, sokak ve siyaset arasındaki bağları güçlendirmek istiyor.

l Ulusal ölçekte siyaset ve demokrasi bilinicinin oluşturulmasını temin etmeye çalışıyor.

l AK Partililer arasında hareket, dil ve söylem birliği oluşturma fonksiyonu üstleniyor.

l Yerel ve ulusal siyasete insan kaynağı sağlayan bir okul işlevi görüyor.

Rakamlarla Siyaset Akademisi 2018

l Kadın katılımcı sayısı 2138

l Erkek katılımcı sayısı 4208

l Siyaset Akademisi 30 ilde başladı

l Toplam katılımcı sayısı 6346

l Türkiye geneli yaş ortalaması 36

l Parti üyesi katılımcı sayısı 5525

l En çok katılımcı alan il 630 ile Bursa

l En yaşlı il 43 yaş ortalamasıyla Kars

l En genç il 32 yaş ortalamasıyla

Şırnak ve Karaman