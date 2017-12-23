BM’nin Kudüs kararı ve Post-liberal düzende ABD yalnızlığı

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Aralık 2017’de ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi (UGS) belgesini yayınladı. UGS belgeleri her başkanın, ülkesinin iç-dış güvenliği ve refahına dair genel vizyonunu ve stratejisini yansıtan belgeler olması açısından önem arz etmektedir. Söz konusu belge, dünyanın süper gücüne ait olması nedeniyle dünyanın diğer bölge ve ülkelerini de yakından ilgilendirmektedir. “Making America Great Again (Amerika’yı Yeniden Büyük Yapmak)” Trump’ın bundan önceki retoriğinden beklendiği gibi belgede öne çıkan mesaj olurken metnin ana teması “ilkeli realizm” yaklaşımı olarak özetlenebilir. Trump’ın siyasete ve dünya olaylarına “kazan-kaybet” yaklaşımı ile baktığı bu metinde de çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım ise dünyanın geri kalanına ya ABD çıkarları ile uyumlu davranma ya da kaybetme seçeneği önermektedir. ABD iç kamuoyu açısından kısa vadede kulağa hoş gelebilecek bir proje gibi görünse de işbirliğini ve ortak çıkarları önemsemeyen bir strateji, ABD’yi uluslararası arenada yalnızlaştıracaktır.

Yeni UGS belgesi, Amerikan halkının, vatanının ve hayat tarzının iç ve dış tehditlerden korunması, Amerikan refahının tesisi, güç yoluyla barışın sağlanması ve Amerikan nüfuzunun derinleştirilmesi hususları üzerinde durmaktadır. Trump Başkanlığının ilk yılında atmış olduğu diplomatik adımlar belgenin temel göstergesi niteliğindedir. ABD’nin küresel toplumun ortak menfaatlerine yaptığı yatırımları azaltması, ABD tarafından tesis edilen değer ve kurumların üzerine başkalarının hazıra konmasının zorlaştırılması ve ABD’nin ticari çıkarlarının korumacı bir politikayla muhafaza edilmeye çalışılması ilk aşamada alınacak tedbirler olarak ön plana çıkmıştır. Buna karşılık yeni UGS belgesinde işbirliği ve çok taraflı meseleler gibi konulara pek az atıfta bulunulmaktadır. ABD’nin çıkarları ile tam uyumlu olmayan konularda da geri adım atılacağının sinyali verilmiştir. Trump yönetimin dünyanın geri kalanını küçültme pahasına ABD’yi büyütmeyi hedeflemekte olduğu görülmektedir.

ABD dış politikasında, geçmişten beri ödüllendirme ve cezalandırma politikaları arasında hassas bir denge gözetir. Müttefik ve olası müttefiklerini ödüllendirirken, hasımlarına ve kafası karışık dostlarına çeşitli yaptırımlar ve cezalar uygulayagelmiştir. Aynı şekilde, akıllı güç stratejisinde, yumuşak ve sert güç arasında makul ve dengeli bir çizgi benimsemiştir. ABD, diplomasisinde yumuşak güç noktasında uluslararası kurumların bütçelerine katkı sağlamanın yanında çok taraflı yapıların içerisinde de aktif roller alıyordu. Bu şekilde insan hakları, din ve vicdan özgürlüğü, çevre koruması, serbest ticaret ve sivillerin şiddete karşı muhafaza edilmesi gibi liberal değer ve fikirleri uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmuştur. Gerektiğinde ise bu değerler ve bu değerleri savunan sivil toplum kuruluşları yoluyla uluslararası baskı oluşturmuştur. Öte yandan da savunma gücünü artırarak müttefiklerini koruyacak bir güvenlik kalkanı oluşturmuştur. Böylece ABD hem liberal değerlere sahip çıkarak hem de askeri gücünü artırarak uluslararası düzeydeki meşruiyetini ve saygınlığını sağlamıştır.