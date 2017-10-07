Bölgesel yakınlaşmalar tehditleri ortaklaştırır mı?

IKBY’nin tartışmalı bağımsızlık referandumu bölgesel ve küresel ölçekte meşruiyet ekseninde olumsuz tepkiler almaya devam ederken IKBY içinde de bir takım gelişmeler meydana geldi. Bu gelişmeler, IKBY’nin tepkilere rağmen referandumun sonuçlarından vazgeçmemesi, Celal Talabani’nin ölümü ve IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun başkanlık ve parlamento seçimlerinin 1 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşeceğini duyurmasıydı. Bütün bunlarla birlikte referandum sonrasında gelişen Türkiye-İran-Irak yakınlaşması ve bunun bir ittifaka dönüşebilme ihtimali ile birlikte potansiyel müdahale alanları, müdahale kapasiteleri ve yakınlaşmanın sürdürülebilirliği tartışmaları gündemi meşgul etti.Üçlü yakınlaşmanın müşterek veya bağımsız müdahale kapasitelerine değinmeden önce Talabani’nin ölümü ve yapılacak IKBY Başkanlık ve Parlamento seçimlerinin muhtemel etkilerine göz atmakta fayda var. Talabani’nin ölümü KYB içindeki dengelerde bir güç mücadelesine dönüşerek, KYB’nin çözülme sürecine girmesine neden olabilir. Daha da önemlisi zayıflayan (belki de dağılan) KYB’nin IKBY içindeki siyasal alanına kimin nüfuz edeceği. Referandumla artan Kürt milliyetçiliğinden mutlak kazananın Mesut Barzani olduğunu iddia etmek abartı olmaz. Dolayısıyla Necmeddin Kerim gibi KYB’li Kürt milliyetçilerin referandum sürecinde Mesut Barzani yanlısı tavrının Celal Talabani’nin ölümünden sonra daha da güçleneceği ve bunun KDP-Barzani ekseninde açık siyasi desteğe dönüşmesi beklenebilir. Öte yandan, KYB’deki muhtemel çözülmenin PKK’nın da IKBY’de siyasal meşruiyet kazanabilme adına KYB’nin sosyal zeminine yatırım yapma arzusunu da kuvvetlendirebilir. Öyle ki, Necmeddin Kerim’in davetiyle Kerkük’e gelen ve sayılarının 500 olduğu iddia edilen PKK’lı varlığı bu ihtimali güçlendiriyor.

Çatışma tehdidi

Güvenlik ve çatışma tehdidi

2018 yılında düzenlenmesi beklenen IKBY Başkanlık ve Parlamento seçimlerinin 1 Kasım 2017 gerçekleşeceğinin açıklanması, bir-çok çevre tarafından Mesud Barzani’nin referandumla elde ettiği popüler çıkışını başka bir seçimle pekiştirme gayreti olarak değerlendiril-di. Mesut Barzani’nin IKBY Başkanlığına aday olmayacağına dair yaptığı açıklamaya sadık kalması bu değerlendirmeleri boşa çıkartabi-lir, ancak Barzani’nin bir kenara çekilip gelişmeleri izleyeceği de beklenmemelidir. Kendisinden başka bir başkan adayı göstermesi Barza-ni için iki boyutlu kazanç sağlayabilir. Birincisi, başkan olmamakla şahsıyla münhasır referandum gerilimini azaltıp bağımsızlık sürecini kurumsallaştırmak, ikinciyse referandum sonrasında konsolide olduğu değerlendirilen oylarla kendine müzahir güçlü bir başkan seçtirip siyasi tahakkümünü sürdürmek. Aday olması halinde ise güçlü bir başkan olarak daha saldırgan bölgesel siyasetle çatışma sürecini hızlan-dıracağı beklenebilir. Her iki seçenekte de bölge ülkelerini bekleyen bir güvenlik ve çatışma tehdidi vardır; seçenekler arasında fark sadece zamanlamayla ilgili; tehdidin şu anda mı, yoksa daha uzun vadede mi şiddete dönüşeceğidir. Bölge ülkeleri sorunu öteleyip büyütmek-tense, şu anda müdahaleci yaklaşım geliştirmeyi daha akılcı görüyor. Türkiye, İran ve Irak arasında gelişen bölgesel yakınlaşma IKBY referandumunun gayri-meşruluğu üzerinde birleşmiş durumda, bu görüşün IKBY’nin referandumdan geri adım atmaması halinde zamanla IKBY’yi meşruiyet ekseninde tartışmalı hale getireceği beklenebilir. Meşruiyet meselesi Irak anayasasının işlevsellik tartışmasını berabe-rinde getirdiğinden, anayasada IKBY’nin rolünü gözden geçiren bir değişiklik süreci öngörülebilir.

Erdoğan ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyaretinde, Türkiye-İran-Irak arasında kurulan üçlü yakınlaşmanın üçlü mekanizmaya dönüştüğü ve bu kapsamda çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Türkiye ve İran’ın, Irak Merkezi Hükümetini Irak’taki muhatap ilan etmesi IKBY’ye karşı uygulanan tecrit siyasetinin en net ifadesidir. Siyasi tecride ilave olarak, üçlü mekanizmanın daha ağır adımlar atacağı da belirtildi. Bu kapsamda, IKBY bölgesinde yaşayan toplumun temel ihtiyaçlarına, günlük yaşantısına ve refahlarına dokunmadan bölgesel yönetimin ekonomik alanını daraltmak için uçuşların iptal edilmesi, ticari faaliyetlerin kısıtlanması, iktisadi yardımların askıya alınması gibi bir takım tedbirlerin alındığı görüldü. Ancak, kısa sürede bu tedbirlerin IKBY üzerinde arzu edilen etkiyi yaratması beklenemeyece-ğinden tedbirlerin dozunun yükseltilmesi ve yaptırım seçeneklerinin çeşitlendirileceğine dair beklentiler de arttı.