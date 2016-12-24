Jeopolitik kavganýn tam ortasýndayýz

Türkiye, modern tarihinin en büyük güvenlik krizinin tam ortasýnda. Türkiye, 2016’ya Sultanahmet saldýrýsýyla baþlayan, Ankara’daki Merasim Sokak ve Kýzýlay, Ýstanbul Atatürk Havalimaný katliamlarýyla devam eden terör saldýrýlarýnda büyük darbeler yedi. Diyarbakýr, Gaziantep, Bursa, Þemdinli gibi kentler ölümcül terör saldýrýlarýnýn hedefi oldu. Yýlýn son ayýna gelindiðinde önce Beþiktaþ hemen ardýndan Kayseri saldýrýlarý ülkeyi bir kez daha sarstý. Yýl içinde Kilis’e düþen DEAÞ füzelerini saymadýk bile. 15 Temmuz’daki darbe giriþimi baþlý baþýna bir ülkeyi sarsacak bir kanlý giriþimdi. Uzun lafýn kýsasý Türkiye adeta terörle sýnanýyor. Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn “Ýstiklal Harbi’nden bu yana en büyük mücadeleyi veriyoruz” sözleri acý bir hakikate iþaret ediyor.

DEAÞ, PKK, FETÖ baþta olmak üzere 10’dan fazla terör örgütü Türkiye’nin üzerine salýnmýþ durumda. Sadece asker ve polis deðil kadýnlar, çocuklar, siviller can veriyor. Ancak tüm bunlara raðmen 24 Aðustos’ta Fýrat Kalkaný Harekatý’yla Suriye’de mesafe alan, Güneydoðu’da hendekler kazýlarak sözde halk ayaklanmasý baþlatmayý umanlara darbe vurabilen bir Türkiye de var. Peki ama hedef ne? Türkiye bu girdaptan çýkabilecek mi?

Türkiye belirleyici

Türkiye’nin içinde bulunduðu krizin pek çok sebebi var. Ama bunlarýn en baþýna, Rusya’nýn NATO’ya ve ABD’ye karþý baþlattýðý karþý dengeleme çabalarýný, küresel güç mücadelesini ve Türkiye’nin tam da bu kavganýn merkezinde yer aldýðýný yazmak gerekiyor. Rusya son bir kaç yýlda Finlandiya’nýn kuzeyinden Doðu Avrupa’ya, Ukrayna’dan Kýrým’a, oradan da Suriye inen bir çizgide hava savunma sistemleri, askeri üsler kurarak, belli noktalarý istikrarsýzlaþtýrýp müdahaleye açýk hale getirerek NATO’ya karþý bir savunma hattý çizdi. Türkiye’nin yaný baþýndaki Lazkiye’deki Hýmeymim Üssü ve Tartus Limaný bunun en güney ucunu teþkil ediyor.

Ayrýca 26 Temmuz 2015’te Amiral Gorškov gemisinde Putin ve kurmaylarýnýn kabul ettiði yeni donanma doktrini Rusya’yý yeniden bir “sýcak deniz donanma gücü” haline getirmeyi hedefliyor. Bu yeni doktrinin en önemli ayaðý Doðu Akdeniz olacak. Bu da Suriye’deki limanlarý ve Kýbrýs’ý Rusya için çok daha önemli hale getiriyor.

Amerikan yönetimi ve Avrupa da gözlerini Doðu Akdeniz’e dikmiþ durumda. Onlarýn en büyük endiþesi ise Avrupa Birliði’nin enerji krizini çözmek, Basra Körfezi’nin büyük kaynaklarýný Batý’ya yönlendirmek ve kontrolü için Doðu Akdeniz’i elde tutmak. Tabii Rusya’yý buraya sokmamak. Türkiye tam da bu kavganýn orta yerinde duruyor. Türkiye’yi yanýna çeken güçlü hale gelecek. Ama özellikle Batý, Türkiye’yi bu haliyle deðil edilgen, iradesi kýrýlmýþ bir þekilde yanýnda tutmak istiyor. Baðýmsýz, kendi ulusal çýkarlarý yönünde hareket eden bir Türkiye ile pazarlýk etme zorunluluðu Avrupa’nýn, ABD’nin tercih ettiði bir yöntem gibi görünmüyor. O nedenle Türkiye iyice köþeye sýkýþtýrýlarak pes ettirilmek isteniyor. Terör örgütlerine gösterilen müsamaha, kendi halkýna bile zorbalýk eden PKK/PYD yapýlanmasýna verilen destek, Türkiye’nin bu terör örgütüyle mücadelesinde yalnýz býrakýlmasý bununla açýklanabilir.

Ýkinci bir jeopolitik eksen Ýran ile Suudi Arabistan’ýn baþýný çektiði Körfez ülkeleri arasýnda. Ýran’ýn “Þii Hilali” þeklinde özetlenen Irak’ýn üzerinden Doðu Akdeniz’e çýkýþ arayýþý, bir yönüyle Suudi Arabistan’ý kuþatma hedefinin son aþamasý. Basra’nýn en önemli çýkýþý olan Hürmüz Boðazý’ný elinde tutan Ýran, ikinci önemli su yolu olan Aden Körfezi’ni Yemen iç savaþýyla zorluyor.

Suudi Arabistan ve Körfez krallýklarýný boðmaya, buradaki deniz ticaretini, petrol akýþýný kontrol etmeye, hegemonya kurmaya çalýþýyor. Körfez’in buna yanýtý, Kýzýldeniz ve Mýsýr üzerinden Doðu Akdeniz’e çýkmak ve Ýran’ý by-pass etmek. Suudi Arabistan’ýn Mýsýr’da darbeci yönetime verdiði destek, Suriye muhalefetine yaptýðý yardýmlar bununla açýklanabilir. Ýran ise Esad rejimini ayakta tutarak bu yolu da týkamak istiyor. Yine bu kavgada Türkiye’nin alacaðý tutum büyük ölçüde kazananý belirleyecek. Bu nedenle Türkiye’ye karþý atýlan adýmlarda gözlerin zaman zaman Tahran’a çevrilmesinin nedeni bu.

Mücadelenin aðýrlýk merkezi

Bu kavgada hemen hemen tüm aktörler Türkiye’yi yanlarýna almak, alamýyorlarsa oyunun dýþýnda tutmak istiyor. Türkiye’yi kendi içinde terörle meþgul etmek, güvenlik güçlerini bu iþe ayýrmaya zorlamak, mümkünse yönetimi deðiþtirmek, bunun için kamuoyunu motive etmek. Bazen PKK bazen DEAÞ bazen FETÖ, dönüþümlü olarak bu görevi yerine getiriyor, kan döküyor. Bugün Türkiye’nin terörle mücadelesinin aðýrlýk merkezi Suriye ve Fýrat Kalkaný Operasyonu olmuþtur. Türkiye, El Bab’ý kontrol altýna alýrsa Halep-Menbiç yolunu kontrol edecek, PYD koridorunu kýrmýþ olacak, belki Afrin’e belki Menbiç’e yönelebilecek, bir bölümde de olsa sýnýr güvenliðini saðlamýþ olacak, DEAÞ’in lojistik hattýný kesecek, güney kentlerini füze saldýrýlarýndan korumuþ olacak, burayý bir merkez edinerek PYD ve PKK ile mücadelesini ileri hatta yürütmüþ olacak. Terör örgütleri bu nedenle, Fýrat Kalkaný Operasyonuna fren yaptýrabilmek, Türk güvenlik güçlerini ülke içindeki terör saldýrýlarýný önlemeye odaklayarak üzerindeki baskýyý hafifletebilmek, Türkiye’deki Batý karþýtý öfkeyi alevlendirerek müttefikleriyle arasýný iyice açmak ve yalnýzlaþtýrmak, saldýrýlarla hala tükenmediklerini göstermek için yeni bir saldýrý dalgasý baþlattý. Beþiktaþ, Kayseri saldýrýlarý bununla açýklanabilir.

Karlov suikastý

Ankara’da 19 Aralýk’taki Rus Büyükelçi Karlov’a yönelik suikast da bu kavga içinde anlam kazanýyor. Türkiye Fýrat Kalkaný operasyonunu Rusya ile “Suriye’nin toprak bütünlüðü, müzakere ile çözüm ve terörle mücadele” ortak zemininde kurduðu mutabakatla yürütüyor.

Batýlý müttefiklerinden alamadýðý desteði Rusya’dan gören, kendi öncelikleri için Esed rejiminin devrilmesi þartýný bir kenara býrakan Türkiye, attýðý bu diplomatik adýmla ABD ve Avrupa’yý, Suriye sahasýnýn dýþýna itmiþ oldu. 20 Aralýk’taki Moskova Deklarasyonu’nun 5. maddesinde “Ýran, Rusya ve Türkiye Suriye Hükümeti ile muhalefet arasýndaki muhtemel anlaþmanýn müzakerelerinde garantör olmaya ve kolaylaþtýrmaya hazýr olduklarýný ifade ederler” denmesi, Suriye’de çözüm sonrasý ana aktörlerin bu üç ülke olacaðý gösteriyor. Karlov suikastý belki de Türk-Rus mutabakatýný bozarak Türkiye’nin tamamen yalnýzlaþtýrýlmasý ve Suriye sahasýnýn tekrar açýlmasýný hedefliyordu. Ama Putin’in soðukkanlý ve akýlcý yaklaþýmý 20 Aralýk Deklarasyonu’nun ortaya çýkmasýný saðladý. ABD’nin Suriye’de tutunmasýný saðlayan ise PYD ile yürüttüðü sözde Rakka operasyonu. 6 Kasým’da Fýrat’ýn Gazabý adýyla baþlatýlan operasyon 22 Aralýk’ta bahar aylarýna ertelendi. Ancak operasyon bahanesiyle terör örgütü PYD’ye ve YPG’ye ciddi bir silah aktarýmý yapýldý. Örgüt güneye inerek Rakka’nýn batýsýný ve Fýrat nehrinin doðu kýyýsýný ele geçirmiþ oldu. Bir anlamda Menbiç’in desteklenmesi saðlandý. Operasyon ertelenerek Rakka için toplanan YPG gücünün Menbiç’e kaydýrýlmasýna olanak tanýndý. Ayrýca Rakka operasyonu beklentisiyle kentte savunmada kalan DEAÞ’ýn da El Bab’a geçmesinin önü açýldý. Görünüþe göre kavga bitmedi ve Obama yönetimi ayrýlmadan önce Ankara’ya son bir kazýk daha atmýþ oldu.

Türkiye tüm bunlara raðmen El Bab’ý düþürecek güçte. Muhtemelen 20 Ocak’ta yeni Amerikan Baþkaný iþbaþýna gelene dek bu hedef gerçekleþecek. Bu kaos da devam edecek. Sonraki deðerlendirmeler için Trump yönetiminin Suriye için nasýl bir projeyle öne çýkacaðýný görmek gerek. Türkiye gerçekten de tarihinin en büyük krizlerinden birini yaþýyor. Türkiye bu büyük kavgada yediði yumruklara karþý ayakta kalmaya gayret eden aðýr sýklet bir boksör gibi. Karþýsýndakiler ise kaçak dövüþen, saðlam bir yumruk alýrsa sersemleyecek, devrilecek hafif sýklet boksörler gibi. Vur-kaçlarla Türkiye’yi yýkmaya çalýþýyorlar. Türkiye’nin burada en büyük avantajý daha önce bu yollardan geçmiþ olmasý, Ýstiklal Savaþý tecrübesi, her þeye raðmen ayakta kalan ordusu, koruyabildiði sürece milli birlik ve beraberliði. Türbülanstan çýkmanýn yolu bu. Ancak çýkýþa daha zaman var.

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