Karlov’a suikast ne anlama geliyor?

19 Kasým’da Rusya’nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapýlan suikast tüm dünyanýn gözlerini yeniden Ankara’ya çevirdi. Çünkü Rusya’nýn Avrasya ve Ortadoðu’da hegemonyasýný ilan ettiði bir dönemde böyle bir saldýrý tüm þüphelerin ABD’ye çevrilmesine neden oldu. Hem Rusya hem de Türkiye, bu suikastýn FETÖ aracýlýðýyla iþlendiðini düþünüyor. Bunun sebeplerini deðerlendirmeden önce Karlov hakkýnda birkaç cümle etmek isterim.

Sayýn Karlov’u þahsen tanýyan birisi olarak farklý bir kiþiliðe sahip olduðunu söyleyebilirim. 2013 yýlýndan itibaren Rusya/Türkiye iliþkilerinden en kritik dönemlerde görev yaptý. Türkiye’ye karþý ayrý bir muhabbet besliyordu. Türkiye’yi seviyordu. Türkiye’nin baþta Avrasya entegrasyonu olmak üzere Þanghay konusunda güçlü adýmlar atmasý gerektiðini düþünüyordu.

Rusya Büyükelçisi’nin katýldýðý fotoðraf sergisi Rus ve Türk fotoðrafçýlarýn Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya’yý fotoðrafladýklarý bir sergiydi. O sergiye ben de davetliydim. Fakat sergiden önce var olan bir toplantýmýn uzamasý dolayýsýyla yetiþemedim.

Rusya Büyükelçisi’nin bu sergiye katýlacaðýnýn önceden bilinmesi, saldýrganýn yapmýþ olduðu eylemin planlý bir eylem olduðunu göstermektedir. Uluslararasý aktörlerin kullandýðý taþeronlar üzerinden yapýlan bu saldýrýlar son dönemde Türkiye’de çok zuhur etmektedir. Bunun baþlýca nedeni Türkiye’nin Doðu ile Batý arasýnda dengeyi saðlayan bir ülke olmasýndandýr. Türkiye hangi tarafa meylederse dengeyi o tarafa kaydýrabilecek etkiye sahiptir. Türkiye ile Rusya arasýndaki iþbirliði bu dengeyi Batý adýna bozmaktadýr. Bu saldýrý sadece Rusya’yý deðil ayný zamanda Türkiye’yi de hedef almýþtýr. Eylem farklý mesajlar içermektedir. Türkiye’nin son dönemde güçlü biçimde mücadele ettiði FETÖ/PKK/DEAÞ bileþenlerine “Biz hala güçlüyüz” mesajý verilmek de istenmiþtir. FETÖ’nün dünyada ve Türkiye’de hýzla terör örgütü kategorisine girmesiyle yer altýna çekilip tipik terör örgütü davranýþlarý sergilemeye baþladýðýnýn da bir göstergesidir bu eylem. FETÖ, hem kendi taraftarlarýna hem de hükümete hala güçlü olduðunu ve isterse büyük operasyonlar yapabileceðini, kendisini kontrol edenlere de hala yaþadýðýný ve kullanýlabilir olduðunu ispatlamak istemiþtir. Karlov suikastý ile Rusya ve Rus vatandaþlarý tüm dünyada hedef olarak gösterilmek istenmiþtir.

Vekalet savaþlarýnýn merkezi

Rusya/Türkiye/Ýran Dýþiþleri Bakanlarýnýn Moskova’da Halep ve Suriye konusunda görüþme yapmak için buluþacaklarý gün öncesinde böyle bir saldýrýnýn yapýlmasý 15 Temmuz darbe giriþimiyle Putin/Erdoðan görüþmesini engelleme operasyonun da devamýdýr. Türkiye/Rusya arasýnda ne zaman sýký iþbirliði olsa mutlaka bir saldýrý veya giriþim oluyor. Ülkelerin terör örgütleri üzerinden vekâlet savaþlarý sürüyor. Ve bu savaþýn merkezi de Türkiye’dir.

Bu saldýrýda saldýrganýn özellikle Halep/Suriye’yi slogan olarak kullanmasý ise bir þaþýrtmacadýr. Bu saldýrýnýn hem Türkiye’yi hem de Rusya’yý hedeflediðine dair ilk örnekler aslýnda 17 Kasým’da Çeçenistan’ýn baþkenti Grozni’ye DEAÞ saldýrýsý ile verilmiþtir. Bu saldýrý sonucunda 7 militan ölü ele geçirilmiþtir. DEAÞ’in Grozni’ye yaptýðý saldýrý bir bakýma Rusya’ya ilk mesajmýþ gibi verilip ardýndan 19 Kasým’da elçiye suikast düzenlenerek suçlunun Suriye’de savaþan unsurlarla baðlantýlý olduðu senaryosu oynanmýþtýr.

Karlov’a suikast öncesinde ABD Baþkaný Obama’nýn Türkiye ve Rusya’ya dair söylediði cümleler oldukça dikkat çekici: “Türkiye’nin çok güçlü bir ordusu var. Fakat bunu Suriye’de kullanmadý”. Bu demeç Türkiye’ye bir sitem içeriyordu. “Rusya zannedildiði kadar güçlü bir ülke deðil. Petrol, gaz ve silahtan baþka bir þey üretmiyorlar” demeci de Rusya’yý hedef alan bir söylemdi. Obama’nýn bu sözleri ABD’nin Suriye’de ve Ortadoðu’da düþmüþ olduðu baþarýsýzlýktan Rusya ve Türkiye’yi sorumlu olarak gördüðünün belirtileridir.

Bildirideki NATO vurgusu

Rusya elçisinin Türkiye’de suikasta uðramasý ile bir bakýma Türkiye’nin güvenli bölge olmadýðý izlenimi verilerek Rusya ile yeniden bir kriz hali yaþanmasý hedeflemiþtir. Batý, 21. yüzyýlda uygulamaya koyduðu Büyük Orta Asya Ortaklýðý, Ýpek Yolu Kuþaðý, Doðu Ortaklýðý, Arap Baharý vb. baþarýsýzlýklardan Türkiye’yi sorumlu tutarak cezalandýrmak istemektedir. Yapýlan operasyonlarýn doðrudan hükümeti ve Cumhurbaþkaný Erdoðan’ý hedef aldýðýný söyleyebilirim. Çünkü AK Parti hükümeti veya Erdoðan devrilirse Türkiye’nin yeniden baðýmsýz politikalarýný terk ederek Batý’nýn emrine gireceði düþünülmektedir. 17/25 Aralýk’ta baþlayan ve günümüzde de devam eden operasyonel saldýrýlar bu amaçla yapýlmaktadýr. 15 Temmuz FETÖ darbe giriþimi gecesi darbeciler tarafýndan okunan bildiride NATO ve BM anlaþmalarýna harfiyen uyulacaðý vurgusu bir göstergedir.

20 Ocak’ta iktidarý devralacak Trump’ýn nasýl bir politika izleyeceðinin bilinmediði bir dönemde Türkiye’nin rolü oldukça önemlidir. Türkiye eðer Rusya ile iliþkilerini yoðunlaþtýrýr ve bölgede ortak bir strateji belirlerse o zaman doðal olarak ABD ve Batý’nýn bölgeye girmesi mümkün olmayacaktýr. Rusya da bu durumu iyi bildiðinden Trump iktidarý devralmadan her ihtimale karþý Türkiye ve Ýran ile iþbirliðini en üst seviyeye çýkarmaya çalýþmaktadýr.

Rusya-Türkiye iliþkilerinin hýzla geliþmesi bölgedeki saha savaþlarýný artýrmýþtýr. Türkiye-Rusya iliþkilerini sabote etmeye çalýþan saldýrýlar sadece Batý’dan deðil ayný zamanda Doðu’dan da gelmektedir. Hatýrlanacaðý gibi 24 Kasým 2016’da Rus uçaðýnýn düþürülmesinin birinci yýlýnda Esed güçlerine ait Albartos tipi uçakla Türk askerlerine el-Bab bölgesinde yapýlan saldýrý, yakýn dönemde Halep’teki muhaliflerin güvenli bölgelere taþýnmasý konusunda Türkiye-Rusya arasýnda bir uzlaþý saðlanmýþken sürecin Esed/Þii milisler tarafýndan yapýlan saldýrýlarla engellenmeye çalýþýlmasý da Türk-Rus krizi çýkarmaya yönelik giriþimlerdendi.

FETÖ Asya’dan temizlenebilir

“Karlov Suikasti” bölgedeki çekiþmenin zirve noktasýdýr diyebiliriz. Bundan bir ay önce Þii destekli gönüllülerin hâkim olduðu Yemen’deki bölgeden Suudi Arabistan’daki kutsal topraklara füze saldýrýsý denemesi de Rusya-Ýran-Türkiye iliþkilerinin sabote edilmesine yönelik denemelerden birisiydi. Þii/Sünni çatýþmasý üzerinden bölgede savaþ çýkarýlmak istenmiþtir.

Bu suikasta taþeronluk yaptýðý konusunda güçlü þüpheler ve deliller olan FETÖ, hem Rusya hem de Türkiye tarafýndan hedefe konulmasý halinde sadece ABD ile Almanya’ya sýkýþma ve sýðýnma tehdidiyle karþý karþýya kalabilir. Batý’nýn Türkiye’yi terör karþýsýnda vermiþ olduðu mücadelede yalnýz býrakmasý, Rusya ile iþbirliðini tercih etmesine de neden olacaktýr. Rusya’nýn aktif rol oynadýðý Avrasya Ekonomik Birliði, Þanghay Ýþbirliði Örgütü gibi uluslararasý kuruluþlarda terör örgütü olarak ilan edilmesi halinde FETÖ’nün, Orta Asya’da ve Kafkasya’da etkinliði tümden sona erebilir. Böylece Batý’nýn Türkiye’den esirgediði terörle mücadele desteði fýrsatýný Rusya elde etmiþ gözüküyor.

Bu saldýrý sonrasý Türkiye’nin giriþimiyle Rusya’nýn etkin olduðu Þanghay Ýþbirliði Örgütü’nde FETÖ’nün terör örgütü olarak ilan edilmesiyle Orta Asya’da FETÖ varlýðý tamamýyla sona erebilir.

Rusya elçisinin öldürülmesiyle Rusya’nýn kendisini terör maðduru olarak göstermesi imkâný da doðmuþtur. Bundan sonra uluslararasý arenada teröre karþý elçisini kaybetmiþ bir ülke olarak elinin daha da güçlendiðini, politikalarýna meþruiyet kazandýrdýðýný söylemek mümkündür. Bu saldýrý öncesinde hem Rusya hem de Ýran iliþkilerini Türkiye üzerinden belirliyordu. Bu saldýrýyla Rusya’nýn hem Ýran’ý hem de Türkiye’yi kendi politikalarý baðlamýnda ikna etme imkâný doðmuþtur. Gelinen noktada Rusya her ne kadar Türkiye üzerinde baský oluþturabilecek imkânlarý elde etmiþse de Türkiye’nin, Batý’yý tümden yok saymasý yerine týpký Rusya’nýn yaptýðý gibi çýkar üzerine kurulu bir denge politikasý yürütmesi yararýna olacaktýr. Türkiye’nin olduðu Avrasya ve Ortadoðu bölgesinde yakýn gelecekte büyük deðiþiklikler olacaktýr. Bu deðiþimde Türkiye’nin denge politikasýyla büyük güçler olarak algýlanan Rusya ve ABD ile olan iliþkileri kazanýmlarýný da belirleyecektir.

[email protected]