Ortadoðu'da parçalanma ve revizyonist dönem

Cumhurbaþkaný Erdoðan en son yaptýðý açýklamalardan birinde, bölgenin içinden geçtiði kritik dönemde “Eðer durmaya kalkarsak kendimizi bulacaðýmýz yer Sevr þartlarýdýr” ifadesini kullandý. Baþbakan yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ ise, benzer bir biçimde Türkiye’nin içinde bulunduðu coðrafyanýn etnik olarak bölünmek istendiðini belirterek bu durumu “Ýkinci Sykes-Picot oyunu” olarak tanýmladý. Her iki açýklama da Ortadoðu’nun içinden geçtiði hali açýk bir biçimde ortaya koyuyor aslýnda. Tarihsel olarak her iki anlaþma, hayata geçirilememiþ olsa da öyle ya da böyle Ortadoðu’nun ve Türkiye’nin bugün karþý karþýya kaldýðý sorunlarýn kaynaðýný oluþturuyor. Her iki anlaþma da bölgeye dýþarýdan dayatýlmaya çalýþýlan emperyal düzenin tesis edilmesine yönelik bir çabaydý ve temelinde bölgenin emperyal ülkelerin çýkarlarýna uygun bir þekilde bölünerek sömürülmesi yatýyordu.

Her iki anlaþmanýn üzerinden nerdeyse 100 yýl geçmesine raðmen, bugün Ortadoðu yeni bir emperyal dizaynýn parçasý haline getirilmiþ durumda. Ancak bu yeni dizayn, 100 yýl öncesiyle karþýlaþtýrýlamayacak ölçüde þiddetli bir parçalanmayla bölgeyi karþý karþýya býraktýðý gibi, parçalanmanýn bölge içi dinamiklerini önemli ölçüde deðiþtirdi ve bölge içi aktörleri daha sert bir meydan okumayla karþý karþýya býraktý.

Arap Baharý’nýn ilk ortaya çýktýðýnda en temel vaadi, bölgesel düzenin içerden ve tabandan dinamiklerle yeniden inþa edilmesine yönelikti. Diðer bir ifadeyle, eski rejimlerin düþmesiyle birlikte, sosyo-politik düzeyde toplumu aþaðýdan yukarýya taþýmayý hedefleyen halk gösterileri beraberinde otoriter rejimleri yýkacak, sonra da demokratik bir saðlamlaþtýrma dönemine geçiþ yaþanarak bölgesel ölçekte sistemik düzeyde jeopolitik bir dönüþüm ortaya çýkacaktý. Bu jeopolitik dönüþüm nihayetinde Ortadoðu’yu uluslararasý sistemin istikrarsýz bir alt bölgesel sistemi olmaktan çýkaracak ve uzun dönemde “Ortadoðu barýþýnýn” koþullarý oluþacaktý. Ne var ki Arap Baharý hýzla demokrasi, refah ve eþitlik eksenli politik taleplerin ortaya çýkardýðý masumane bir kriz olmaktan uzaklaþarak silahlý bir çatýþma dönemine girdi. Suriye’deki dönüþümün siyasal deðil sistemik olduðu anlaþýldýðý anda da Arap Baharý’nýn bölgesel ölçekte, Libya’dan Yemen’e üzerinde oturduðu jeopolitik zemin büyük bir sarsýntý geçirdi. Mýsýr’da yaþanan kanlý darbe ile de Arap Baharý demokrasi zemininden büyük ölçüde uzaklaþtý. Hem jeopolitik ekseni kayan hem demokratik zeminini bütünüyle kaybeden bölge, çatýþmanýn giderek derinleþtiði ve yaygýnlaþtýðý bir alana dönüþtü. Böylesi bir dönemde bütün aktörler, kendisini hayatta kalmak ile parçalanma arasýnda iki büyük meydan okumayla karþý karþýya buldu. Bu durumun bir sonucu olarak bölgesel ölçekte geleneksel düzenin taþýyýcý aktörlerinin hemen hemen hepsinin nüfuz alanlarýnda kendilerinin kontrol edemediði jeopolitik boþluk alanlarý oluþtu.

Jeopolitik boþluk alanlarý

Bu jeopolitik boþluk alanlarýnýn devlet düzeyinde dolduramamasý ise devlet altý silahlý aktörler ve terör örgütlerinin yükseliþiyle sonuçlandý. Böylece geleneksel bölgesel düzenin parametreleri büyük ölçüde yapýsal bir sarsýntý ile karþý karþýya kaldý. PKK, YPG, DEAÞ, El-Kaide, Hizbullah, Haþdi Þaabi ve diðer silahlý guruplarýn alan kontrolü ve yeni devlet iddiasýna dayalý askeri ve politik stratejileri, zaten zayýf olan ulus devlet mefhumunu daha fazla zayýflattý ve meþru þiddeti organize etme ve kullanma tekelini devlete saðlayan egemenlik pratiðinin bölgesel düzeyde iþleyiþini bozdu. Alan kontrolüne dayalý silahlý çatýþma temel olarak etnik ve mezhepsel bir temele oturunca da bölgesel ölçekteki bütün sosyolojik fay hatlarý tek tek kýrýlmaya baþladý. Kuzeyden güneye doðru Kürt, Sünni Arap ve Türkmen; güneyden kuzeye doðru da Þiilik ekseninde baský oluþturan etnik ve mezhepsel çatýþma Arap Baharý sonrasý Ortadoðu’yu parçalayan ve her bir devleti ayrý ayrý tehdit eden bir noktaya ulaþtý. Bu nedenle her bir aktörün, yerelden ulusala, ulusaldan bölgesel ölçeðe savaþmak zorunda kaldýðý bölgesel bir anarþi durumu ortaya çýkmýþ oldu. Anarþi, düzenleyici üstün bir otoriterin olmadýðý bir sistem içinde bütün aktörlerin güvenliklerini ve savunmalarýný maksimize etmeye çalýþtýðý bir bölgesel sistemin de doðmasýna neden oldu.

Neticede Ortadoðu’nun hali hazýrdaki görüntüsüne bakýldýðýnda, bütün aktörlerin (devlet veya devlet dýþý) savaþtýðý karmaþýk bir çatýþma ortamý oluþtu. Türkiye, Irak, Suriye, Ýran, Suudi Arabistan baþta olmak üzere bölgesel devletler; etnik ve mezhepsel düzeyde Kürtler, Sünni Araplar, Türkmenler, Afganistan’dan Lübnan’a kadar savaþmak için mobilize edilmiþ Þiiler; Sünni ve Þii Türkmenler; PKK, YPG, DEAÞ ve El-Kaide gibi devlet dýþýndaki terör örgütleri ve bölge dýþýndan Rusya ve ABD gibi büyük güçler bir bütün olarak Ortadoðu coðrafyasýnda savaþtýklarý bir anarþi artýk yerleþik hale geldi. Söz konusu aktörler arasýnda stratejik davranýþlarý açýsýndan bir sýnýflandýrma yapýldýðýnda ise þöyle bir sonuç ortaya çýktý.

Revizyonist aktörler

Revizyonist kategoride yer alanlar, var olduðu statüden memnun olmayan, bölgesel çatýþma ortamýný fýrsata çevirerek mevcut statüsünü deðiþtirmeye çalýþan aktörlerden oluþuyor. Bu tür aktörlerin temel stratejik davranýþ biçimi ise savunma ve güvenlik stratejilerini kendi dýþýndaki jeopolitik boþluk alanlarýna yönelterek bu alanlarý doldurmaya çalýþmasý. Bu aktörlerin baþýnda elbette devlet düzeyinde Ýran yer alýyor. Halep ile Tahran arasýnda stratejik savunma açýsýndan bir illiyet kuran Tahran yönetimi, ayný zamanda Þii mezhebinin pragmatik ve araçsal bir yorumu vasýtasýyla dini, jeopolitik mücadelenin merkezine yerleþtirerek bölgesel ölçekte Suriye ve Irak üzerinden bir ön jeopolitik hat kurmaya çalýþýyor. Bu revizyonizmi dýþarýdan dizayn etmeye çalýþan ABD ise, bölgede etnik ve mezhepsel düzeyde yeni sýnýrlarýn oluþturulmasýna yönelik bir politika izliyor.

Dengeci ve statükocu aktörler

Dengeci ve statükocu grupta yer alan aktörlerin temel önceliði, toprak bütünlüðünün korunmasýna dönük korumacý ve ön alýcý bir stratejiye sahip olmalarý. Örneðin Türkiye, Arap Baharý’nýn baþýnda sýnýrlý bir siyasal revizyonizmden yana olsa da temelde bütün devlet aktörlerinin var olan toprak bütünlüðünün korunmasýna dönük bir politika izledi. Revizyonist aktörler, Suriye ve Irak’ta toprak bütünlüðünü bozarken Türkiye ayný anda hem bölge içine yönelik hem de bölge dýþýndaki büyük aktörlere karþý hem kendi hem de Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüðünü korumaya çalýþýyor. Revizyonist aktörler etnik ve mezhepsel çatýþmayý yukarý doðru hýzlý iterken dengeleyici ve statükocu aktörler aþaðýya doðru bastýrmaya çalýþýyor.

Fýrsatçý aktörler

Bölgede çatýþma ve sýnýr deðiþimine yönelik baskýnýn bir diðer ayaðýný ise fýrsatçý aktörler oluþturuyor. Bu aktörlerin temel özellikleri, devlet yapýlarýnýn çöktüðü alanlarda fiili durum oluþturarak yeni sýnýrlar üretmeye çalýþmalarý. Fýrsatçý devletler dýþýnda bölgenin fýrsatçý diðer aktörlerinin baþýnda DEAÞ ve PKK gelmektedir. DEAÞ Türkiye, Ýran, Mýsýr ve Suudi Arabistan arasýndaki Sünni orta kuþak üzerinde yeni devlet ilan ederek fýrsatçýlýðýný açýk þekilde icra eden bir örgüt niteliðindeyken, PKK Türkiye, Suriye ve Irak üzerinde etnik düzeyde otonom bir coðrafi alan yaratmak peþinde.

Bölgedeki çatýþmayý derinleþtiren ve sýnýr deðiþimi istediðini daha kanlý bir sürece sokan ise temel olarak bu üç farklý aktör grubu arasýnda her hangi bir þekilde çatýþmanýn frenlenmesine neden olacak stratejik dengeleme mekanizmasýnýn çalýþtýrýlamýyor olmasý. Aktörler birbirilerini dengelemeye çalýþtýkça çatýþma daha da derinleþmekte, çatýþma derinleþtikçe de parçalanmanýn hýzý ve boyutu daha hýzlý geniþlemektedir. Bu durum bir bütün olarak bütün aktörleri yeni bir revizyonizmin içine sokuyor. Diðer bir ifadeyle çatýþmanýn derinleþmesi ve bütün aktörler için beka sorunu oluþturmasý aktörleri daha mütecaviz politikalar izlemeye sevk ediyor.

Türkiye’nin yeni pozisyonu

Peki, Türkiye’nin bütün bu sürece yönelik politikalarý, onu mevcut dengeleyici ve statükocu statüsünden çýkarýp, bölgesel parçalanma karþýsýnda özellikle askeri gücü merkeze alan müdahaleci bir revizyonizme doðru mu yöneltiyor? Bu soruya hem “Evet” hem “Hayýr” cevabýný vermek mümkün. Ancak bana kalýrsa “Evet” cevabý vermek daha mümkün. Çünkü Türkiye’nin son yýllarda yaþadýðý bölgesel ve ulusal türbülansýn ortaya çýkardýðý riskler, onu bir bütün olarak savunmacý politikalardan uzaklaþtýrarak daha ileride olmasýný gerektiren aktif bir müdahaleci askeri güç olarak hareket etmesini zorunlu kýlýyor. PKK ve DEAÞ’ýn varlýðý ve Türkiye’ye yönelik oluþturduðu çok boyutlu güvenlik riskleri, Türkiye’nin bu iki meseleyi kendi sýnýrlarý içinde halletmesini imkânsýz hale getirdi. PKK’nýn Suriye’deki varlýðýnýn ortaya çýkardýðý yeni dinamiklerin Türkiye’nin geleneksel müttefik iliþkilerini sorgulayan bir boyuta ulaþmasý, Türkiye’nin hem uluslararasý iliþkilerini istikrarsýzlaþtýrma riski taþýyor hem de içeride giderek 1990’lara benzer yeni bir Sevr sendromu söyleminin psikolojik aðýrlýðýnýn yerleþmesine neden oluyor. Bir bütün olarak bu güvenlik risklerini aþmak ve bölgesel parçalanmanýn ülke iç siyasetini zehirlemesinin önüne geçmek gerekliliði Türkiye’yi, daha mücadeleci ve müdahaleci bir revizyonizme zorluyor. Öte yandan, Türkiye’nin PKK konusunda geleneksel müttefikleriyle ters düþmesi ve bunun karþýlýðýnda Rusya ile daha da yakýnlaþmasý, Türkiye’nin bölgesel düzeydeki politikalarýný daha fazla deðiþtirme ihtimalinin olduðunu gösteriyor.

Son günlerdeki Türkiye, Rusya ve Ýran arasýndaki Halep mutabakatý Türkiye’nin dýþ politika kodlarýnda bundan sonra müstakil bir revizyonizm siyaseti mi izleyeceði yoksa mevcut parçalanma ve tehditler yüzünden dengeleyici ve statükocu rolüne geri mi döneceði konusuna dair ipuçlarý içeriyor.

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