Topraðýn fýtratý ve yabancýlaþma

PKK bir realitedir. Kuþkusuz bu böyledir. Kendisini destekleyen belli bir halk kitlesi, binlerce militaný, milyarlarca dolarlýk ekonomisi, siyasi uzantýsý, medyasý, partileri ve STK’larýyla PKK’nýn gerçekliði yadsýnamaz. Kuþkusuz bu böyledir.

Bir gerçek daha var. PKK’nýn ortaya çýkmasýnda etkili olan Batýcý laik Kemalist oligarþik vesayet sistemine dayalý tekçi ulus devlet anlayýþýyla paylaþtýðý ortak bir gerçek; PKK bu topraklarýn yabancýsýdýr. Sonda söyleyeceðimizi baþta söyleyerek devam edelim: Toprak, fýtratýna yabancý unsurlarý kolay kolay kabullenmez ve onlarý bir süre sonra bünyeden atarak özüne döner. Kuþkusuz bu böyledir.

Aðýrlýklý olarak Kürtlerden oluþan bir örgüt olmasý, “Kürdistan” için mücadele ettiðini söylemesi bu gerçeði deðiþtirmez. Týpký Kemalist Türk ulus devlet ideolojisi gibi.

Ýdeoloji bir siyasal topluluðun/organizasyonun ruhudur ve ruhunuz nereye aitse siz de esasýnda oralýsýnýzdýr. Ýdeolojik aidiyet reel olarak en temel aidiyettir. Çoðu kez etnik ve dini aidiyetlerin dahi önüne geçmiþtir. O nedenle ideolojik aidiyetiniz gerçek vatanýnýzý iþaret eder.

[“Ýdeoloji” kavramýný, kavramýn felsefi boyutunun söylediklerimizle ters düþme durumunun farkýnda olarak kullanýyoruz. Marks’ýn “gerçeði çarpýtma aracý” olarak tespit edip bir “yanýlsama” olarak gördüðü, Foucoult’nun “güvenilmez” bulduðu ve yerine “söylem” kavramýný geliþtirdiði Ricoeur’un “saptýrma aracý” olarak tanýmladýðý ideolojinin reel deðerinden hareketle ve felsefi içeriðine atýf yapmaksýzýn ve daha önemlisi söz konusu kavramýn modernizme ait Batýlý bir köken taþýdýðýnýn farkýnda olarak kullanýyoruz. Geniþ bir ideoloji tartýþmasý için bkz. Doðu –Batý Dergisi Ýdeolojiler 1-2-3-4; Michele Barrett, Marx’tan Foucault’ya Ýdeoloji, Sarmal y.]

PKK laikliði

Nasýl ki Türkiye’de fabrikasý olmasý, Mercedes’i Türkiyeli yapmazsa bir ideolojinin bulunduðu her toprak onun vataný sayýlmaz.

Bu yönüyle PKK, ideolojik olarak da bu topraklarýn fýtratýna yabancýdýr. Bir defa aydýnlanmacýdýr, aydýnlanmaya iman etmiþtir. Ayný þekilde pozitivisttir. Üstüne otoriter bir totaliterliði savunur. PKK otoriterliðine Öcalan’ýn son yýllarda toplumcu anarþist ve demokratik tezleri savunmasýný ileri sürüp itiraz etmek isteyenler olabilirse de PKK’nýn otoriter, hiyerarþik yapýsý Öcalan’ýn bu yönde deðiþen görüþlerinin aksine ayný sertlikte sürmektedir.

PKK, örgütlenme biçimi itibariyle de yabancýdýr. Kadýn erkek iç içeliðinin öne çýkarýldýðý, laik iliþkilerin merkeze alýndýðý, örgütlenmede dindarlýða asla yer verilmeyen, kadýný yüceltiyor gibi görünüp ama esasen kadýný kültürel kodlarýndan koparýp pespaye sentetik bir nesneye dönüþtüren bir yapýya sahip olan PKK bu yönüyle de bu topraklarýn fýtratýna yabancýdýr.

PKK dine aydýnlanmacý bir refleksle karþý çýkar. Laik ve sekülerdir. Dini en fazla folklorik bir düzeyde kabul edilebilir bulmaktadýr. Ama ayný zamanda pragmatist olduðundan dini istismar etmekten de kaçýnmaz. Mesela imamlar birliði gibi yapýlar kurmak bir çeliþki olarak görülmez.

PKK milliyetçi bir örgüttür. Kafatasçý, ýrkçýlýða dayanmayan klasik geç milliyetçiliðin karakteristik özelliklerini taþýr. PKK milliyetçiliði, diðer Kürt milliyetçileri tarafýndan yetkin bir milliyetçilik olarak görülmez. Çünkü Kürtleri deðil PKK’nýn geleceðini esas alýr. PKK milliyetçiliði “makul Kürt” ölçütüne sahiptir. Makul Kürt, PKK’lý Kürttür. Laik veya dindar olabilir ama bir Kürt Apocu olabildiði kadar makul Kürt’tür.

Laik veya dindar bir Kürt milliyetçisi PKK’ya destek olduðu kadar Kürt kabul edilir. Federasyon isteyen milliyetçi bir Kürt partisi de makul Kürt deðildir, PKK’yý desteklemiyorsa. O nedenle ne HAKPAR, ne HÜDAPAR, ne PAK, PSK, KDP-Bakur, T-KDP, ÖSP ve diðer Kürt partileri makul görülür. PKK’nýn Kürtler ve sosyal siyasal yaþam üzerindeki hegemonyasýný kabul etmeyen her kurum, PKK için makul da deðildir esasen Kürt de deðildir. Bu nedenle PKK milliyetçiliði, bu topraklarýn diðer yabancýsý olan Kemalizmle ayný rahmin ürünüdür.

Dindar cemiyet ve cemaatler için de ayný ölçüt geçerli tabi ki. PKK’ya göre, PKK’ya destek olan, onu “Kürt ulusal hareketi” olarak kabul eden ve birlikte yürüyen her dini oluþum, bu tutumunu sürdürdüðü müddetçe makuldür. Buna karþýn kendisine itiraz eden, kendisini meþru görmeyen diðer bütün kesimler gayrý meþrudur, devletin “ajan” kuruluþlarýdýr, “çete”dir, “kontrgerilla”dýr.

Þeyh Said, makul Kürt deðildir, çünkü dini kaygýlarla hareket etmiþtir. Din, PKK için kendisinin ideolojik varlýðýna ontolojik itirazlar getirdiði için kabul edilemez, toplumu geri býrakan, gerici bir olgudur. Kemalizmin dine bakýþýyla ayný þekilde bakan PKK o nedenle 28 Þubat’ý desteklemiþtir. PKK da Kemalistler gibi dindarlarý, zamanla “Kürt ulusal bilinci” içinde eriyebilecek olanlar ve buna direnecek olanlar olarak ayýrmakta, direnebilecek olanlarý tehlikeli görüp tasfiye etmenin türlü yollarýný denemektedir. Makul Kürdün dindarlýðý, Kürt ulusal bilincine varlýðýný feda etmeye hazýr olan dindarlýktýr.

PKK milliyetçiliðinin tarih, dil, kültür, coðrafya, din algýsý dünyadaki herhangi bir milliyetçilik biçimiyle özü itibariyle aynýdýr. Buna Kemalist milliyetçilik de dahildir.

PKK faþist bir örgüttür. Toplumu yukarýdan aþaðýya doðru, bir toplum mühendisliði anlayýþýyla, sert yöntemlerle, topluma raðmen deðiþtirmeye çalýþmaktadýr. Direnenlere karþý baský uygulamakta, susturamazsa öldürmektedir. Toplum, diðer tüm faþizmlerde olduðu gibi PKK faþizmi için de þekil verilip yukarýdan aþaðýya doðru tekçi bir anlayýþla biçimlendirilmesi gereken bir nesnedir. PKK, bu yönüyle týpký Yunan mitolojisindeki Prokrustes, toplum da onun o mitolojik yataða yatýrýp uzun gelirse uzuvlarýný keserek, kýsa gelirse çekip uzatarak yataðýn þekline göre þekil verdiði bir nesnedir. Bunu reddeden herkesi de potansiyel olarak bir “Theseus” olarak görüp düþman beller.

PKK bu yönleriyle Kemalizmle ideolojik akrabadýr. Aradaki fark öz itibariyle ideolojik deðil sosyolojik ve siyasidir. Kemalizmin neredeyse tüm ideolojik kabullerine sahiptir. O nedenle PKK tavaný -tabanýndan ayrý olarak- Kemalistlere kendilerini daha yakýn hisseder. Türkan Saylan bir PKK aydýnlanmacýsýna herhangi bir dindar kadýn aydýndan daha sevimli gelir.

PKK bu topraklarýn ne kadar realitesi ise o kadar da yabancýsýdýr. Yabancýlýðýný gizleyen, Kürt sorununun yarattýðý karartma eþliðinde içine girdiði kanlý mücadeledir.Sorgulanmayýþýnýn nedeni odur. Bir mollanýn, bir sakallý cami müdaviminin, bir dindar gencin, baþörtülü bir kýzýn PKK sempatisi bu gizlenmiþlikten kaynaklanmaktadýr. Savaþ bitince bu gizleyen perde ve psikolojik atmosfer de ortadan kalkacaktýr. O gün PKK’nýn toplumun deðerlerine karþý olan ideolojisi çýrýlçýplak gerçekliði ile ortaya çýkacaktýr.

Peki, PKK bu karþýlaþmaya hazýrlýklý mýdýr? Hazýrlýklý göründüðü söylenemez. Tabanýnýn er ya da geç bu ideolojik yabancýlýðý fark etmesi kaçýnýlmazdýr. PKK ideolojisinin önünde iki seçenek var; ya tabanýný ideolojik olarak dönüþtürecek ya da kendisi dönüþecektir. Üçüncü seçenek ise her yabancý iþgalci gibi yabancýsý olduðu topraklardan çýkýp gitmek zorunda kalacaktýr.

Ýslam fýtri gerçekliðimizdir

PKK’nýn Batý menþeli ideolojisi ile bu topraklarýn yabancýsý olduðundan bahsettik. Bu durumda “Bu topraklarýn sahici sahibi kimdir?” sorusu gündeme gelecektir. Ýnsandan arýndýrýlmýþ bir topraðýn bir deðeri varsa bu, yaratýcýnýn fýtratlara yüklediði, taþtan ve topraktan da esirgemediði Ýslam’dýr. Dolayýsýyla bu topraklarýn da yeryüzünün de ontolojik gerçekliði Ýslam’dýr.

Peki, böyle olmasý veya bunun idrakinde olmak ne iþe yarar? Taþýn topraðýn Allah’ý zikrediyor olmasý, “toprak” denen aidiyet mekanýnýn bir fýtratýnýn olmasý bize ne söylemektedir? Ýþte mesele tam da bu sorunun cevabýný doðru verdiðimizde vuzuha kavuþacaktýr.

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