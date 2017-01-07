Türkiye darboğazdan nasıl çıkacak?

Türkiye yeni yıla kanlı ve sansasyonel bir terör saldırısı ile girdi. İstanbul’un dünyaca bilinen eğlence kulübündeki neşe ve kahkaha seslerini, Orta Asya’dan geldiği anlaşılan soğukkanlı bir katilin silahından çıkan kurşunlar bastırdı. Türkiye 2017 yılına 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının gölgesinde girdi, ülke bir kez daha yasa boğuldu. Dünya yeni bir DEAŞ terör saldırısının şokunu yaşarken zihinlerde 13 Kasım 2015’teki Paris ve Orlando saldırılarının korku dolu anıları canlandı. Saldırının ilk boyutu terör, ikinci boyutu ise toplumda yayılmaya çalışılan kutuplaşma ve gerilim havası oldu. Daha cinayet silahı soğumadan başlayan “laik yaşam düzenine tehdit” tartışması çok çabuk alıcı buldu. Saldırı kendi mecrasından kayarak adeta bir psikolojik harekat unsuru haline dönüşerek ikinci bir etki yaptı. Kafalar karıştı. Terörün panzehiri olan ulusal birlik havasını oluşturmak güçleşti. Türkiye’nin ve dünyanın nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğu sorusu kısır tartışmanın harareti içinde kaynadı gitti. Oysaki olayın anatomisi Reina saldırısının DEAŞ’ın ortaya koyduğu küresel terör dalgasının bir parçası olduğunu gösteriyor. Türkiye bu anlamda büyük bir tehditle karşı karşıyadır.

DEAŞ’ın parmak izleri

İntihar eylemleri ve bomba yüklü araçlarla saldırılar... Sonu saldırganın da ölümüyle biten terör saldırıları. DEAŞ’ın en çok kullandığı yöntem bu. Bu nedenle Reina’yı “DEAŞ’ın işi değil” diye yorumlayanlar oldu. Ancak iyi analiz edildiğinde örgütün tüm saldırılarında teröristin ölmediği görülüyor. 13 Kasım 2015’te Paris saldırılarını gerçekleştiren ölüm timinin üyelerinden Salah Abdeslam tam dört ay kaçmayı başardı ve ancak 18 Mart 2016’da Belçika’nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Molenbeek’te ele geçirildi. 19 Aralık 2016’daki Berlin’de kamyonla gerçekleştirilen saldırının faili Anis Amri de dört gün kaçmayı başardı ve olay yerinden kilometrelerce uzakta, İtalya’da polis tarafından öldürüldü. Fransa’da da örgüt üyelerinin bıçaklı saldırılar gerçekleştirerek kaçmaya çalıştığı eylemler de oldu. Uzun lafın kısası DEAŞ duruma ve imkanlara göre saldırılar düzenleyen ve sonunda teröristin kaçmayı hedeflediği eylemler de yapan bir örgüttür ve bu yönüyle Reina saldırısı bir istisna değildir. Saldırının bir numaralı zanlısının örgütün sözde devletinin sözde eyaleti Horasan’dan yani Orta Asya’dan geldiği anlaşıldı. Uygur kökenli DEAŞ teröristlerinin sayısının binlerce olduğu biliniyor. Seçilen hedef ve gün, tıpkı Nice, Berlin saldırıları gibi çok sayıda yabancı uyruklu kişinin kutlama yaptığı bir mekan. Tıpkı geçen yıl Sultanahmet’te Almanların, Taksim’de İsraillilerin hedef alındığı gibi teröristin amacı sadece Türkiye değil farklı milletlerden de insanların canına kıymak. Dünyanın dört bir yanına tabutlar göndermek. Modern hayatı hedef almak. Savaşı dünya kentlerine taşımak. “Hiçbir yerde güvende değilsiniz” mesajı vermek. Bu yönüyle 1 Ocak saldırısı küresel bir terör tehdidinin Türkiye’ye yansımasıdır. Ancak bu durum Türkiye’nin terörün, terör örgütlerinin özel bir hedefi olmadığı anlamına gelmiyor.

Hedefteki ülke Türkiye

Türkiye 2015 Temmuz’undan bu yana birden fazla terör örgütünün eş zamanlı saldırılarıyla karşı karşıya. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve diğerleri. Kombinasyonlarıyla birlikte alfabede eksik harf bırakmayacak kadar çok örgüt Türkiye’de saldırılar düzenliyor, ulusal güvenliği, toplumsal huzuru, ülkenin bütünlüğünü tehdit ediyor. Örgütlerin ayrı ayrı kendi gündem ve hesapları olduğu kadar çeşitli ülkeler tarafından “Türkiye’yi hizada tutmak” “iradesini kırmak” hatta “teslim almak” için araç olarak kullanılıyor. Bu yönüyle Türkiye asimetrik bir saldırı ile karşı karşıya.