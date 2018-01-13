Yerli-Milli ittifak ve 28 Şubat davası

Geçtiğimiz hafta Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 96. celsesi görülen 28 Şubat davası, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları için ek süre verilmesiyle 12-16 Şubat 2018 tarihine ertelenmiş oldu. Bilindiği üzere 21 Aralık 2017’de esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, aralarında zamanın Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 103 sanıktan 60’ı için ağırlaştırılmış müebbet cezası istemişti. İlk duruşması 2 Eylül 2013 başlayan davada sanıklar Batı Çalışma Grubu adı verilen bir klik oluşturarak, 28 Şubat 1997 post-modern darbe sürecinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşür-meye iştirak” ile suçlanmaktaydı.

Dava sürecinin başlamasında, Mayıs 2012’de kurulan TBMM Darbe ve Araştırmaları Komisyonu’nun rolünü gözden kaçırmamak gerekir. Komisyon, 28 Kasım 2012’de çalışmalarını tamamlayarak hazırladığı raporu TBMM Başkanlığı’na sunmuştu. 28 Şubat Alt Komisyonu sonuç raporunda, darbenin ülke ekonomisinde yarattığı devasa zarardan (takriben 290 milyar dolar), toplumsal alanda sebep olduğu yıkıcı etkilerden ve siyaset kurumunda ortaya çıkardığı tahribattan bahsedilmekteydi. Raporun temel eleştirisi, askeri ve sivil bürokrasinin siyaset kurumuna ve genel olarak toplumsal işleyişe yönelik müdahalelerinin ülkeye zarar verdiği şeklindeydi. Buna istinaden rapor sonuç kısmında darbenin izlerinin silinmesi, darbeye sebebiyet veren zihni ve kurumsal yapıların kaldırılması ve demokrasinin güçlendirilmesi gibi teklifler sunuyordu.

Darbe yargılamaları

Daha önce Haziran 2014’te 1980 darbesine iştirak edenlerin müebbet hapisle cezalandırılması, halen devam etmekte olan 28 Şubat davasında gelinen nokta ve 15 Temmuz darbe girişimi davalarının hızla devam etmesi Türkiye’de demokratikleşme adına çok önemli bir eşiğin aşıldığını göstermektedir. Darbeleri yargılama süreci, ne iddia edildiği gibi bir intikam arayışına ne de mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin tecelli etmesi gibi apolitik bir duru-ma indirgenebilir. Birbirlerinin karşıtı olan bu süreci apolitik bir biçimde tanımlama girişimleri, ülkede gerçekleşen tarihi yapısal kırılmayı gözden kaçır-maktadır. 27 Nisan (2007) e-muhtırasının ters tepmesi, 17-25 Aralık (2013) yargı darbesi ve 15 Temmuz (2016) kanlı askeri darbe girişiminin engellenme-sinde görüldüğü üzere, bürokrasi üzerinden siyaset kurumu ve topluma müdahaleler eskisi kadar mümkün olmamakta ve istenen sonuçların elde edilmesi-ni sağlamamaktadır. Aynı zamanda, mevzubahis davaların da gösterdiği gibi askeri ve sivil bürokrasinin müdahale girişimleri eskiden olduğu gibi cezasız kalmamaktadır. Peki, bu tarihi yapısal değişim nedir?

TBMM Darbe ve Araştırmaları Komisyonu’nun sonuç raporunda güçlü bir demokrasinin varlığı için gerekli şartlar şu şekilde ifade edilmekteydi: “Güçlü bir demokrasi, muasır medeniyete ulaşmış dünyada uygulanan evrensel demokratik hukuk normlarının, insan hak ve hürriyetlerinin benimsenmesiyle mümkündür.” Buna göre, güçlü bir demokrasinin varlığının belli “evrensel” ilkelerin uygulamaya konmasına bağlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Siyaseti ve sosyolojik şartları göz ardı eden bu “öznesiz” soyut-hukuki yaklaşım yanlıştır. Güçlü bir demokrasinin temel varlık şartı, demokratik bir rejim isteyen güçlü bir toplumsal aktörün varlığına bağlıdır. Bu toplumsal aktör olmaksızın demokratik bir rejimin ortaya çıkması da sürdürülmesi de mümkün değildir. Hukuki normlar ancak bu temel şart sağlandıktan sonra bir işleve sahip olabilir. Hukuki normların işlevi ikincildir. 15 Temmuz’da darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak adına tankların önüne atlayanlar hukuki normlar ya da bu normları içselleştirmiş rasyonel bireyler değildi. Canı ve malı pahasına darbe girişimini engelleyen, uzunca bir süreçte güçlenerek bir siyasi aktöre dönüşen vatansever geniş halk kesimleriydi. Bu halk kesimlerinin merkezinde de geniş hacmiyle muhafazakâr-dindarlar yer almaktadır.