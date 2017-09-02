13 yıl sonra tarifeli seferlere başlıyacaklar
Rusya ve Irak’ın 13 yıl süren aradan sonra tarifeli uçak seferlerine başlamayı görüştüğü belirtildi.
Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko’nun Irak’ın Rusya Büyükelçisi ile yaptığı görüşme sonucunda Rosaviatsiya tarafından yapılan açıklamada Rusya ve Irak’ın bu konuyu ele aldığı kaydedildi.
Ayrıca Irak havayolu şirketinin Iraqi Airways’in Eylül ayından itibaren Bağdat’tan Moskova’ya tarifeli uçak seferlerine başlamayı planladığı bildirildi.
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