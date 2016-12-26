19 Aralık'ta uzaydan böyle görüntülendi

Bundan dört gün önce, 19 Aralık tarihinde Sahra Çölü’ne 37 yıl aradan sonra kar yağmıştı. Landsat 7 isimli uydunun çektiği fotoğraflar Dünya’ya ulaştı ve gelen görüntüler gerçekten de çok etkileyici.



Çekilen ilk fotoğraflar, Karim Bouchetata isimli amatör fotoğrafçı tarafından paylaşılmıştı. NASA’nın Dünya Gözlemevi tarafından dağıtılan fotoğraflar ise Landsat 7 uydusunda bulunan Gelişmiş Tematik Eşleştirici tarafından elde edilmişti.



Yazları ortalama 37 derece derece olan bölgenin kışın sıcaklığı tek haneli sayılara (ortalama 8-9) düşüyor fakat havadaki nem oranı o kadar düşük ki kar yağsa bile kalınlığı birkaç santimetreyi geçmiyor.



19 Aralık’ta yağan kar, ayrıca NASA'nın Aqua ve Terra uydularındaki Orta Seviyeli Çözünürlük Görüntüleme Spektroradiometre cihazları üzerinden de görüntülendi ve kırmızı dalga boylarının daha net görülebilmesi için sahte renklerle işlendi.



Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü üzre karların bulunduğu alan, mavi ve yeşil olacak şekilde renklendirilmiş.



Sahra Çölü, Kuzey Afrika’nın büyük bir kısmını kaplıyor olsa da son birkaç yüz bin yıllık bölümde sıcaklık ve nem anlamında önemli kırılmalar yaşadı. Bu sebeple yaklaşık 15 bin yıl sonra Sahra Çölü’nün tekrar yeşile dönmesi bekleniyor.