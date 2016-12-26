1972'de uçak kazasında kurtulmuştu

Dünya havacılık tarihine mucize kurtuluşuyla geçen hostes Vesna Vuloviç, Yugoslavya Havayolları’na ait McDonnell Douglas DC-9-32 tipi, YU-AHT tescilli uçağıyla, Stockholm-Belgrad seferini yaparken, Çek Cumhuriyeti’nin Srbská Kamenice kasabası yakınlarına düşmüştü.



Uçakta bulunan 23 yolcu ve 5 mürettebattan sadece Vesna Vuloviç sağ kurtulmuştu.



Kafatası ve bacakları kırılan, omurgası zarar gören Vesna Vuloviç, çığlıklarını duyan bir ormancı tarafından ormanlık alanda bulunmuş, 10 gün komada yatmıştı. Vuloviç, kazadan sonra hafızasını kaybetmiş, kazaya dair hiçbir şey hatırlamamıştı.



Sırp Devlet Televizyonu, Vuloviç’in Belgrad’daki arkadaşının dairesinde ölü olarak bulunduğunu açıklarken, ölüm sebebine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.



Uçağın düşmesine kabine yerleştirilen bir bombanın neden olduğu, o zamanki Çekoslovakya Hava Kuvvetleri’ne ait MiG 29 tipi bir savaş uçağınca yanlışlıkla vurulduğu yönünde farklı teoriler ortaya atılmıştı.



Mucize hostes Vuloviç, “10 bin metreden paraşütsüz olarak düşüp hayatta kalan kişi” unvanıyla 1985 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.