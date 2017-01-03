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2016'da Frankfurt'tan kalktı 2017'de Krasnoyarsk'ye acil indi

2017 yılının ilk acil inişlerinden birini Japon All Nippo Airways’in Boeing B777’si gerçekleştirdi.

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2016’nın son saatinde Frankfurt’tan Tokyo Haneda’ya gitmek için havalanan B777-300ER modeli uçak 2 numaralı motorundaki yağ sızıntısı yüzünden Rusya’nın Krasnoyarsk şehrine acil indi.

2017’nin ilk saatlerinde Yemelyanovo Havalimanı’na sorunsuz teker koyan B777 böylece yeni yıla acil inişle başlamış oldu.

Edinilen bilgilere göre uçağın arızasının giderilemediği ve bir başka B777’nin gönderilmesiyle seferin 19 saatlik rötar sonrası yapıldığı belirtildi.

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