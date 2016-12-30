2017'de Gazipaşa'dan Danimarka'nın üç şehrine uçuş başlıyor
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Gazipaşa Havalimanı’na 2017 sezonu için Danimarka’nın üç şehrinden direkt uçak seferleri konulduğunu bildirdi.
Mehmet Dahaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sunweb şirketinin Danimarka’nın Billund, Kastrup ve Aalborg şehirlerinden seferler gerçekleştireceğini kaydetti.
Dahaoğlu, charter uçuşlarının takviminin henüz bgelirlenmediğini sözlerine ekledi.
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