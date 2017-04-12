3. havalimanının digital ekranları Vestel'den

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın 1 yıl süren bilgilendirme ekranları ihalesini kazandı.



Vestel Teknoloji Çözümleri’nin deneyimli proje ve mühendislik ekiplerinin yıllar süren çalışmalarının başarılı bir sonucu olan uçuş bilgilendirme ekranları; özel tasarlanan endüstriyel bir ürün olma özelliği ile yeni havalimanında kontuar ve kapıların olduğu alanlarda, havalimanı girişinde ve bekleme alanlarında yolculuların hayatını kolaylaştıracak.



Vestel Teknoloji Çözümleri; 2012 yılından bu yana Vestel bünyesinde eğitim, sağlık, turizm sektörlerinin yanı sıra mağazacılık, reklam mecraları, perakende, gıda, ulaşım ve finans sektörlerine de özel dijital ekran çözümleri sunuyor.



Vestel Teknoloji Çözümleri, iş ortaklarına güçlü Vestel teknolojisini sunmanın yanı sıra onlara çözüm üretip, fayda sağlamak hedefi ile hızlı büyümesini sürdürüyor.



Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, ihale sonucuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Vestel olarak, uzun yıllardır Vestel Teknoloji Çözümleri adı altında iş ortaklarımız Vestel City’de geliştirilen, tasarlanan ve üretilen dijital ekran çözümlerimizi sunuyoruz. Bu başarı da, hem dijital ekran çözümleri alanındaki, hem de havacılık sektöründeki iddiamızın önemli bir göstergesi. Dünyanın 350 farklı noktasından gerçekleşecek uçuşlarla tamamlandığında dünyanın en büyük hublarından biri haline gelecek İstanbul Yeni Havalimanı’nın uçuş bilgilendirme ekranlarının Vestel teknolojisi ile üretilecek olmasından son derece gururluyuz. Sektöre özel endüstriyel bir ürün olan bu ekranlar, uçuş saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracak. Teknolojik yeterlilik kadar satış sonrası hizmet kapsamı ve kalitesinin de önemli bir tercih sebebi olduğu bu ihalenin grubumuza ve yerli üretimin gururu bir marka olarak ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.