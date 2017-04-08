3. havalimanının yalıtımı ODE'ye emanet

Yalıtımda dünya markası olma vizyonu doğrultusunda her alandaki yatırımlarına ara vermeden devam eden ODE, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak olan 3. Havalimanı başta olmak üzere birçok büyük projenin tercihi olmaya devam ediyor.



3. Havalimanı’nın su ve mekanik ısı yalıtımında ODE ürünlerinin kullanılacağını açıklayan ODE Yalıtım Genel Müdürü Ali Türker, 2017 yılına Türkiye’nin en büyük projeleriyle yaptıkları anlaşmalarla girdiklerini söyledi.



Türkiye için çok önemli olan bu dev projelerde ODE ürünlerinin kullanılmasından büyük memnuniyet duyduklarını anlatan Türker, “Yalıtım sektöründe 30 yıllık bir geçmişimiz var. Bu geçmişin verdiği güçle yolumuza daha da büyüyerek devam ediyoruz. Hem çok büyük projelerde yine öncelikli tercih olduk hem de tamamlandığında ODE’yi teknik yalıtım sektöründe Çin ve Almanya arasındaki coğrafyanın en büyük üreticisi konumuna getirecek Eskişehir fabrikamızın ilk etabında üretime başladık. Sektördeki liderliğimizi, Eskişehir fabrikamızla beraber artan yüksek üretim kapasitemizle birleştirerek, ihracatta da atılım yapmayı ve önümüzdeki 4 yıl içinde ihracatımızı % 100 arttırmayı hedefliyoruz” dedi.