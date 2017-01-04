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4 saatlik arıza ABD'de izdihama neden oldu

Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, bilgisayar sisteminde yaşanan teknik arıza dolayısı ile ülkeye girişlerde bazı havaalanlarında gecikmeler yaşandığını bildirdi.

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Arızanın giderilmesi dört saat sürerken bu sırada havaalanlarında uzun kuyruklar oluştu.

Sorun New York, Los Angeles, Miami, Boston ve Atlanta gibi uluslararası havaalanlarına sahip kentlerde izdihama neden oldu.

Boston’da gümrükten geçen bir yolcu, şöyle konuştu:

“Makineler arızalanmış, yeşil kartlar da çalışmıyor gibi görünüyordu. Karışıklık vardı. Bilmiyorum ama hiç bitmeyecek gibi duruyordu. Ben bir buçuk saat zaman harcadım. Artık eve gidebilirim”

Sistemdeki genel arızadan dolayı işlem yapılamazken özellikle yılbaşı tatilinden dönen aileler havaalanlarında saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Sorunun neden kaynaklandığı konusunda bilgi verilmezken Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, arızanın siber saldırı ya da başka bir saldırı sonucu olmadığını duyurdu.

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