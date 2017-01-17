4 Su-24 uçağı daha geri dönüyor
Suriye'deki Rus birliklerinin komutanı Orgeneral Andrey Kartapolov, Hmeymim Üssü'nde bulunan 4 Su-24 uçağının ve bir grup askeri doktorun Rusya'ya dönmeye hazırlandığını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltımına devam edildiğini belirten Kartapolov, "Bir grup Su-24 uçağı Rusya'ya dönmek için hazırlık yapıyor. Bugün ve önümüzdeki günlerde uçaklarımız ile doktorlarımız ülkelerine dönecek" dedi.
Kartapolov, Suriye'deki görevlerin başarıyla tamamlanmasının ardından 6 Ocak'ta Rusya'ya geri dönmeye başlayan ilk grup arasında ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov ile gemideki 40 hava aracının da bulunduğunu anımsattı.
Daha önce de 6 Su-24 uçağı, Rusya'daki üslerine geri dönmüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Moskova ve Ankara'nın garantörlüğünde bir ateşkes anlaşması sağlanması sonrası bu ülkeden Rus askeri güçlerinin kısmen geri çekilmesi kararını almıştı.
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