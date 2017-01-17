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4 Su-24 uçağı daha geri dönüyor

Suriye'deki Rus birliklerinin komutanı Orgeneral Andrey Kartapolov, Hmeymim Üssü'nde bulunan 4 Su-24 uçağının ve bir grup askeri doktorun Rusya'ya dönmeye hazırlandığını ifade etti.

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Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltımına devam edildiğini belirten Kartapolov, "Bir grup Su-24 uçağı Rusya'ya dönmek için hazırlık yapıyor. Bugün ve önümüzdeki günlerde uçaklarımız ile doktorlarımız ülkelerine dönecek" dedi.

Kartapolov, Suriye'deki görevlerin başarıyla tamamlanmasının ardından 6 Ocak'ta Rusya'ya geri dönmeye başlayan ilk grup arasında ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov ile gemideki 40 hava aracının da bulunduğunu anımsattı.

Daha önce de 6 Su-24 uçağı, Rusya'daki üslerine geri dönmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Moskova ve Ankara'nın garantörlüğünde bir ateşkes anlaşması sağlanması sonrası bu ülkeden Rus askeri güçlerinin kısmen geri çekilmesi kararını almıştı.

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