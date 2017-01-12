Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

4.51 miyar yaşında

Dünya'nın uydusu Ay'ın sanılandan çok daha yaşlı olduğu ve yaklaşık 4,51 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Los Angeles'taki California Üniversitesi (UCLA) araştırmacıları, 1971'teki Apollo 14 seferinde astronotların Ay'dan getirdiği taşları inceledi ve Ay'ın Güneş Sistemi'nin oluşumundan 60 milyon sonra doğduğunu buldu. 

Şimdiye kadar Ay'ın Güneş Sistemi'nden 100-200 milyon yıl sonra oluştuğu varsayılıyordu. 

UCLA araştırmacıları, Ay'ın yaşını belirlemenin Güneş Sistemi'nin ve Dünya gibi kayalık gezegenlerin oluşumunu anlamada büyük önem taşıdığına dikkat çekti. 

Apollo 14 ile Ay'a giden astronotlar Alan Shepard ve Edgar Mitchell, 9 saat geçirdikleri Ayyüzeyinden 42 kilogram taş ve toprak örneği toplamıştı. 

Shepard ve Mitchell'in Dünya'ya getirdiği taş ve toprak örneklerinde zirkon mineraline rastlanmıştı.

Ay'dan getirilen taşlardan alınan zirkon parçacıklarını uranyum tarihleme yöntemini kullanarak inceleyen araştırmacılar, Ay'ın 4.51 milyar yaşında olduğunu ortaya çıkardı. 

Çalışma, "Science Advanves" dergisinde yayımlandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunumuz 'Laiklik' diyerek inanç özgürlüğünü yok etmek isteyenlerle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunumuz 'Laiklik' diyerek inanç özgürlüğünü yok etmek isteyenlerle

Whatsapp'a iki bomba özellik geldi!

Whatsapp'a iki bomba özellik geldi!

Her biri birer sanat eseri olan yapay uzuvlar

Her biri birer sanat eseri olan yapay uzuvlar

Islamabad'daki Afgan sığınmacıların zorlu yaşamı

Islamabad'daki Afgan sığınmacıların zorlu yaşamı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA