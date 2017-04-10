A350-1000 gürültü teslerinide başarıyla geçti
Airbus’ın A350 serisinde en büyük modeli olan ve üç sınıfta 350 yolcu kapasiteli A350-1000 bir dizi testten daha geçti.
Airbus’ın en yenisinin İspanya’nın güneyinde Morón’da 9 gün süren gürültü testlerinden başarıyla geçtiği açıklandı.
Airbus, tamamen yolcu kabiniyle donatılan MSN 065 nolu uçakta uyguladığı testler sonrası, uçağın yıl sonunda uçuş programına gireceğini açıkladı.
Test programındaki uçağın üstünde geniş gövdeli Rolls-Royce XWB-97 motorları bulunuyor.
Airbus’ın havalimanları çevresinde yaşayanlara iyi bir komşu olacak diye tanımladığı A350-1000’in sertifikasyon uçuşları test uçakları MSN059, MSN071 ve MSN065’de uygulanıyor.
Fransız üretici, bugüne kadar beş kıtada 12 müşteriden toplam 211 adet A350-1000 siparişi aldığını açıkladı.
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