AA uçağında kabin görevlileri dumandan zehirlendi

Charlotte’dan havalanan AA1868 sefer sayılı A330-200 tipi uçak seferini 70 dakikalık bir sürede tamamladı ve Orlando’ya teker koydu.



Avherald’ın bilgilerine göre, uçuşun ardından yedi kabin görevlisi uçuş esasındaki dumandan dolayı baş ağrısından şikayet etmeye başladığı belirtildi.



Kabin görevlilerinin daha sonrasında hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Orlando Havalimanı’ndan verilen rapora göre, yedi kabin görevlisinin uçuştan 90 dakika sonra rahatsızlıkları hakkında şikayet ettiği ve ardından hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.



Havayolundan yapılan açıklamada ise, kabin görevlilerinin havalimanında tıbbi yardım aldığı ve sonrasında istekleri üzerine hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.