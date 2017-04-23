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AA'nın CCO’su Virasb Vahidi'nin yeni görevi

Amerika’nın en büyüklerinden olan American Airlines’ın yeniden yapılanmasında aktif rol oynayan CCO’su yeni tercihini ilginç yönde kullandı.

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Amerikalı devin CCO’su Virasb Vahidi, Nijerya’da yeni kurulan Green African Airways’in yönetimine geldi.

Lagos merkezli startup havayolu ilk olarak kiralık orta büyüklükteki uçaklarla Nijerya’da iç hatlar yapmayı planlıyor.

Vahidi, American Airlines’da filo planlama, ağ optimizasyonu, gelir yönetimi, müşteri anlayışı ve sadakat, satış pazarlama ve iletişim konularından sorumluydu. 

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