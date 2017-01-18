AA'nın iki uçağı La Guardia'da çarpıştı

B Terminalinin olduğu alanda yaşanan kazada Miami seferi öncesi push back’te olan B737 tipi uçak, seferini tamamlamış olan ve B terminaline doğru yönelen bir diğer AA uçağına çarptı.



Yaşanan olay sonrasında iki uçakta da hasar oluşurken, seferden dönen AA uçağının yolcularının tahliye edilerek terminale alındığı belirtildi.



Miami seferini yapacak olan B737 yolcuları ise seferlerini bir başka B737 tipi uçakla gerçekleştirdi.