AA'nın iki uçağı La Guardia'da çarpıştı
American Airlines’ın iki uçağı New York La Guardia Havalimanı’nda kaza yaptı.
B Terminalinin olduğu alanda yaşanan kazada Miami seferi öncesi push back’te olan B737 tipi uçak, seferini tamamlamış olan ve B terminaline doğru yönelen bir diğer AA uçağına çarptı.
Yaşanan olay sonrasında iki uçakta da hasar oluşurken, seferden dönen AA uçağının yolcularının tahliye edilerek terminale alındığı belirtildi.
Miami seferini yapacak olan B737 yolcuları ise seferlerini bir başka B737 tipi uçakla gerçekleştirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.