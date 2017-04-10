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AB ülkelerine girişler artık zorlaşıyor

Schengen bölgesinde sınır kontrolleri artırıldı. 7 Nisan’da yürürlüğe giren yeni uygulamayla artık Schengen bölgesine kara, hava ve deniz yoluyla giriş veya çıkış yapan tüm yolcular sıkı kontrolden geçirilecek.

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Avrupa Birliği’nde artan terör tehlikesi nedeniyle alınan karar, şimdiden sınırlarda aşırı yoğunluk ve gecikmelere neden oldu.

Yeni uygulamayla artık AB ülkeleri vatandaşları da sistematik olarak uygulamaya dahil edildi.

Daha önce, AB vatandaşları Schengen bölgesine pasaport veya kimlik belgesi göstererek geçebiliyordu.

Yeni uygulamayla birlikte kontrollerde yolcu bilgileri, Schengen veri sistemi, İnterpol ve çeşitli farklı emniyet veri tabanlarıyla karşılaştırılacak.

Pasaportların süreleri, üzerlerindeki giriş ve çıkış tarihleri ve seyahat edilen ülkeler dikkatli bir şekilde incelenecek.

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