ABD, 3 savaş uçağını birden gönderdi

Yonhap haber ajasının Güney Koreli bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD, uçak gemileri USS Carl Vinson, USS Nimitz ve USS Ronald Reagan'ın Kore Yarımadası'na yönlendirdi.



İddiaya göre ABD ve Güney Kore bu 3 uçak gemisi ile ortak askeri tatbikat yapmayı istiyor.



Haberde USS Carl Vinson'ın Japon Denizi'ne 25 Nisan'da gireceği, diğerlerinin de onu takip edeceği belirtildi. Bir dizi başka savaş gemisiyle birlikte USS Carl Vinson, nisan başında Kore Yarımadası'na gönderilmişti.



Diğer taraftan Yonhap Güney Kore ve ABD pilotlarının ortak tatbikat gerçekleştirdiğini de duyurdu.