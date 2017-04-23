ABD, 'Aalaska uaçuşları sıradışı değil'
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus bombardıman uçaklarının Alaska yakınlarındaki uçuşlarından haberdar olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, bu tür hava devriyelerinin sıradışı olmadığını söyledi.
Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Spicer, Trump'ın Rus bombardıman uçaklarıyla ilgili durumu takip edip etmediği sorusuna yanıt olarak, "Bundan haberdarız" dedi.
"Bu sıra dışı bir şey değil" diyen Spicer, "Biz de uluslararası hava sahasında devriyeler gerçekleştiriyoruz. Bu, uluslararası kurallara tamamen uygun" diye ekledi.
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