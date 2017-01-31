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ABD, askeri uçak koleksiyonu görüntülerini yayınladı

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü, video paylaşım sitesi YouTube'da dünyanın en büyük uçak mezarlığının görüntülerini yayınladı.

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'Emekliye ayrılan' savaş uçakları koleksiyonu, Arizona eyaletinin Davis-Monthan hava üssünde bulunuyor.

Uçakların bakımını, ABD Hava Kuvvetleri'nin 309. hava teçhizatını koruma ve onarma grubu üstlendi.

10 kilometrekarelik mezarlıkta 5 bin hava aracı bulunuyor. Poligonun tarihçesi, ilk 'emekliye ayrılan' B-29 bombardıman uçaklarının Arizona çölüne gönderildiği 1949'da başlıyor.

Her yıl üsse yaklaşık 400 savaş uçağı geliyor. Eski uçaklar parçalanıyor ya da ilgi duyan ülkelere satılıyor.

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