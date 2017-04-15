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ABD, B61 nükleer bombayı F-16 ile test etti

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından yeni tip B61 nükleer bombanın ilk kez F-16 savaş uçağıyla denendiği açıklandı.

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ABD’nin New Meksiko Eyaleti’ndeki hava üssünden yapılan açıklamada, denemenin 15 Mart’ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Başlıksız bombanın, F-16 savaş uçağından Nevada Eyaleti’ndeki Nellis poligonuna atıldığı ifade edilirken, denemenin, B61 bombasının nükleer ve nükleer olmayan parçalarının modernizasyonu yoluyla ömrünü uzatma ve güvenirliğini artırma programı kapsamında yapıldığı söylendi.

Açıklamada, B61-12’inin ilk kez F-16 uçağıyla denendiği kaydedildi.

1960'lı yıllardan beri üretilen B61 bombasının 12'inci modifikasyonu olan B61-12'nin üretimine 2020 yılına kadar başlaması planlanıyor.

Rusya, ABD’nin bu B61 çalışmalarının açık olarak provokasyon niteliğini taşıdığını ve nükleer silahsızlanma açıklamalarıyla çeliştiğini defalarca dile getirmişti.

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