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ABD Carl Vinson Uçak Gemisi'ni Kore'ye gönderdi

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM), Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'na Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini verdi.

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PACOM sözcüsü Deniz Binbaşı Dave Benham, yaptığı yazılı açıklamada "ABD Pasifik Komutanlığı, Carl Vinson’un, teyakkuz ve varlık göstermek için tedbir olarak Batı Pasifik’e yönelmesi emrini verdi" dedi.

Üçüncü Filo’ya bağlı Carl Vinson’ın Batı Pasifik’teki menfaatlerini koruma amacıyla hareket ettiğin ifade eden Benham açıklamasında, "Bölgedeki bir numaralı tehdit dikkatsiz, sorumsuz, istikrarsızlığa yol açan füze testleri ve nükleer silah elde etmek çalışmaları dolayısıyla Kuzey Kore’dir" dedi.
 

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