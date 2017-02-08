ABD donanmasınındaki uçaklar kullanılamaz durumda

Defense News'un yer verdiği haberde, ABD Deniz Kuvvetleri'nin elindeki F/A-18 gemi tipi savaş uçaklarının yaklaşık olarak üçte ikisinin şu veya bu sebeple kullanılmaz durumda oldukları bildirildi.

Bu tipteki hava araçlarının yüzde 62'sinin etkin kullanılmadığı aktarılan haberde, uçakların yüzde 27'sinin derin stoklarda bulunduğu, yüzde 25'inin onarılması içinse yedek parçaların beklendiği kaydedildi.

Haberde ayrıca ABD Deniz Kuvvetleri'nin emrinde bulunan tüm uçakların yüzde 53'ünün, yani yaklaşık 1.700 adet uçağın kullanılmaz durumda olduğu ve bu rakamın Deniz Kuvvetleri'nin tüm tarihindeki etkisiz uçak ortalamasının neredeyse iki katına ulaştığı ifade edildi.

Bu sayıdaki uçağın kullanılamaz durumda olmasının ana nedeni olarak onarım işleri için yetersiz gelen paralar ve çok uzun süren teknik bakımlar gösterildi.

Uçaklar için gerekli yedek parçaların teminindeki gecikmelerin ve para yetersizliğinden dolayı kapsamlı bakımları yapılamayan hava araçlarının zorunlu olarak yedeğe çekilmesinin de etkisiz uçakların sayısını arttırdığının altı çizildi.

ABD Parlamentosu'nun 9 yıldan bu yana ilk kez 2016-2017 dönemi için askeri bütçeyi zamanında onaylayamadığı ve bu nedenle savunma harcamalarının tümünün finanse edilmesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.