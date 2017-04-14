ABD en büyüğünü Işid'e karşı kullandığını açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı, ordunun Afganistan'da cephaneliğinde bulunan ve nükleer olmayan en büyük bombayı kullandığını duyurdu.
Pentagon, 'tüm bombaların anası' olarak tanınan GBU-43 bombasını ülkenin doğusundaki Nangarhar bölgesinde, geniş bir IŞİD'li gruba karşı kullandığını duyurdu.
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