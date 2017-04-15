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ABD, F-35A'ları avrupadaki üslere gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı, beşinci nesil F-35A savaş uçaklarının bu hafta sonu Avrupa'daki üslere gönderileceğini açıkladı.

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Pentagon'dan yapılan açıklamada, uçakların Avrupa Güven İnisiyatifi (ERİ) kapsamında tatbikat amacıyla gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "ABD Hava Kuvvetleri, uzun zaman önce planlanmış olan tatbikat için Avrupa'ya az sayıda F-35A Lightning II uçakları gönderecek."

F-35'lerin 2020'li yıllardan itibaren Avrupa'ya kalıcı olarak konuşlandırılması planlanıyor.

ERİ, ABD eski Başkanı Barack Obama tarafından 'Rus tehdidine karşı' 2014'te kurulmuştu. ERİ'ye ABD'nin 2015 bütçesinde bir yıllığına 1 milyar dolarlık maliyet biçilmişti.

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