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ABD, Hawai'de füze savunma sistemini kullandı

Kuzey Kore'nin Japonya'nın üstünden geçen balistik füze fırlatmasından 1 gün sonra ABD, Hawaii açıklarında orta menzilli füze önleme testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

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ABD Füze Savunma Ajansı, ABD donanması askerleriyle yapılan ortak tatbikatta orta menzilli balistik füze önleme testi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hawaii açıklarında yapılan testle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Füze Savunma Ajansı ve ABD Donanması askerleri USS John Paul Jones (DDG 53) savaş gemisinde kompleks füze savunma uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Orta menzilli balistik füze, Standart Missile-6 (SM-6) güdümlü füzesiyle Hawaii açıklarında önlendi."

​Geminin, AN/SPY-1 adlı radar aracılığıyla, Kauai'deki Pasifik Füze Menzil Tesisi'nden fırlatılan füzeyi tespit edip takibe aldığı belirtildi.

Açıklamada, büyümekte olan tehdide karşı balistik füze savunma teknolojilerinin geliştirilmeye devam edileceği vurgulandı.

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