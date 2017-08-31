ABD, Hawai'de füze savunma sistemini kullandı
Kuzey Kore'nin Japonya'nın üstünden geçen balistik füze fırlatmasından 1 gün sonra ABD, Hawaii açıklarında orta menzilli füze önleme testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
ABD Füze Savunma Ajansı, ABD donanması askerleriyle yapılan ortak tatbikatta orta menzilli balistik füze önleme testi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Hawaii açıklarında yapılan testle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Füze Savunma Ajansı ve ABD Donanması askerleri USS John Paul Jones (DDG 53) savaş gemisinde kompleks füze savunma uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Orta menzilli balistik füze, Standart Missile-6 (SM-6) güdümlü füzesiyle Hawaii açıklarında önlendi."
Geminin, AN/SPY-1 adlı radar aracılığıyla, Kauai'deki Pasifik Füze Menzil Tesisi'nden fırlatılan füzeyi tespit edip takibe aldığı belirtildi.
Açıklamada, büyümekte olan tehdide karşı balistik füze savunma teknolojilerinin geliştirilmeye devam edileceği vurgulandı.
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