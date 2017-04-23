Cep telefonundan büyük boyutlardaki elektronik cihazların uçak kabinlerine alınmamasına ilişkin ABD tarafından getirilen kısıtlama hakkında Amerika'nın Sesi muhabirinin sorusunu yanıtlayan Toner, kısıtlamanın üzerinde düşünülerek alınmış bir karar olduğunu ve ciddi bir terör tehdidi olması nedeniyle böyle bir karar alındığını dile getirdi.



Toner, "Bu yasak konusunda gerek biz Dışişleri Bakanlığı olarak gerekse diğer alanlarda görevli diplomatlarımız her alanda hatta hükümetler düzeyinde yasaktan etkilenen ülkelerle ve tabii ki Türkiye'yle temasları sürdürüyoruz. Bu karar ortada bir tehdit olduğu gerekçesiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda alındı. Tehlikenin hala sürdüğüne inanıyoruz. Ve bu tehdidin ortadan kalktığını görünceye kadar da yasak geçerli olmaya devam edecek" dedi.