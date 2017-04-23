Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

ABD kabin yasklarıyla ilgili açıklama yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner ABD’nin koyduğu kabin yasakları konusunda bir açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cep telefonundan büyük boyutlardaki elektronik cihazların uçak kabinlerine alınmamasına ilişkin ABD tarafından getirilen kısıtlama hakkında Amerika'nın Sesi muhabirinin sorusunu yanıtlayan Toner, kısıtlamanın üzerinde düşünülerek alınmış bir karar olduğunu ve ciddi bir terör tehdidi olması nedeniyle böyle bir karar alındığını dile getirdi.

Toner, "Bu yasak konusunda gerek biz Dışişleri Bakanlığı olarak gerekse diğer alanlarda görevli diplomatlarımız her alanda hatta hükümetler düzeyinde yasaktan etkilenen ülkelerle ve tabii ki Türkiye'yle temasları sürdürüyoruz. Bu karar ortada bir tehdit olduğu gerekçesiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda alındı. Tehlikenin hala sürdüğüne inanıyoruz. Ve bu tehdidin ortadan kalktığını görünceye kadar da yasak geçerli olmaya devam edecek" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kayseri'de alacak verecek cinayeti saniye saniye kamerada

Kayseri'de alacak verecek cinayeti saniye saniye kamerada

Fetih öncesi İstanbul

Fetih öncesi İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Evinin bahçesine göl yaptı

Evinin bahçesine göl yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA