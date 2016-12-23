ABD, Okinawa'da 40 bin dönümü Tokyo'ya verdi

Binlerce kişi ise ABD'nin Okinawa'daki varlığını tamamen sonlandırması talebiyle eylem yaptı.



ABD ordusu, Okinawa adasındaki üslerini içeren 'Kuzey Eğitim Alanı' bölgesinin yarısına denk gelen 40 bin dönümlük araziyi Japonya'ya iade etti.



Nago kentinde yapılan törende konuşan ABD'nin Japonya Büyükelçisi Caroline Kennedy, 1972'den bu yana yapılan en büyük arazi devrini iki ülke ilişkilerinde 'bir dönüm noktası' olarak niteledi.



Kennedy "İade, Okinawa'daki üslerin kapladığı alana yüzde 20 oranında küçültecek ve gelecek nesillerin ve Okinawa'yı ziyaret edenlerin bu bakir doğadan faydalanmasını sağlayacak" dedi.



Zengin bir orman örtüsüyle kaplı olan alan, nadir kuş cinslerini ve yaban hayatı barındırıyor. Törende Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga da hazır bulundu.



ABD ordusunun toprak iadesi karşılığında Japon hükümeti de üs yakınlarında 'Osprey' adlı çok amaçlı hava araçları için 6 iniş pistinin inşasına onay verdi.



Bölgede yaşayanlar bu hava araçlarının yaptığı kazalar nedeniyle güvenliklerinden endişe ederek pistlerin yapımına karşı çıkıyordu.



Toprak iadesi üzerine 1996'da taraflar uzlaşsa da Osprey araçları için yapılacak pistlere yönelik protestolar iadeyi geciktirmişti.



Halihazırda Takae köyü yakınlarındaki iniş pistleri ABD ordusu tarafından kullanılıyor.



ABD'nin Japonya'daki askeri varlığına karşıtlığıyla bilinen Okinawa Valisi Takeşi Onaga da törene katılmayıp yaklaşık 4 bin kişi ile birlikte protesto eylemi yaptı.



Eylemciler iade anlaşmasının halihazırda yaşanan sıkıntıları çözmediği görüşünde.



​Bölge halkı ABD üslerinin yarattığı gürültü ve kirliliğin yanısıra ABD'li askerlerin karıştığı suç olaylarından şikayet ediyor.



ABD, Japonya ile yaptığı güvenlik anlaşması kapsamında bu ülkede 50 bin askerini tutuyor. Bu askerlerin yarısından fazlası Okinawa'daki üslerde bulunuyor.