ABD savaş gemilerine drone montajı yapıyor

Ordu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir ajans olan DARPA sıradan gemilere drone'lar için bölüm ekleniyor.



Amerikan Savunma Bakanlığı araştırmacıları, uçuş halindeki drone'ları yakalamak için yepyeni bir teknik geliştirdi.



Bilim insanları bir vinci andıran mekanizma ile, görevden dönen İnsnasız Hava Araçları kısa sürede yakalayabilecek bir düzenek üretti. Sistem 500 kilo ağırlığa kadar drone'ları büyük bir başarıyla yakalayabiliyor.



Özel bir kanca ile yavaşlatılan İHA'lar ağın içinde zarar görmeden durduruluyor.



İHA'ları mancınık mekanizmasıyla birçok farklı yerden havalanabiliyor ancak iniş için geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor. Sistem sayesinde herhangi bir gemi drone'ların iniş kalkış yapabileceği bir taşıyıcıya dönüştürülebilecek.