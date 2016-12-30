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ABD taaruz grubu Ortadogu'dan ayrılıyor

D. Eisenhower uçak gemisinin de aralarında bulunduğu taarruz grubunun (CSG 10) Ortadoğu'dan geri döndüğü ve 7 aylık görevin ardından ABD'ye dönecekleri belirtildi.

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ABD Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin yanı sıra Libya ve Güney Sudan'da terörle mücadele operasyonlarında yer alan Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin de aralarında bulunduğu CSG 10 grubunun 7 aylık görev süresinin ardından bağlı olduğu Florida'daki Mayport limanına geri dönüyor.

San Jacinto (CG 56) kruz gemisi, Mason (DDG 87) füze savar gemileri ve Nitze (DDG 94) gemisinin aralarında bulunduğu taarruz grubuyla birlikte ayrıca 6 bini aşkın personelin de döneceği gelen bilgiler arasında.

Taarruz grubu 1 Haziran'da ABD'den ayrılmıştı.

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