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ABD, Tahran'ı balistik füze konusunda uyardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn, Tahran yönetimini, gerçekleştirdiği balistik füze denemesi nedeniyle uyardı.

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Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde konuşan Flynn, İran'ın denemesini 'provokatif' olarak niteledi.

Flynn'in basın toplantısında söz alması alışılmış bir durum değil. Geleneksel olarak sadece Beyaz Saray sözcüsü kürsüde söz alıp gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Balistik füze denemsinin yanı sıra Yemen'de Ensarullah Hareketi (Husi) militanlarının Suudi savaş gemisini batırmasına değinen Flynn, "Bu iki olay, İran'ın Ortadoğu'daki istikrarsızlaştıran hareketlerini gösteriyor" dedi.

Flynn, uluslararası toplumun İran'ın tutumunu daha önce fark etmiş olması gerektiğini de kaydetti.

Husi militanları, Huseyde limanı yakınlarında devriye gezen Suudi gemisine 3 botla intihar saldırısı düzenlemiş, olayda 2 Suudi asker hayatını kaybetmişti. Saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

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