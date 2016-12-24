ABD vizesinde sosyal medya sorusu

ABD'de devreye giren yeni vize uygulamasýna göre, vize baþvurularýnda artýk kullanýcýlara sosyal medya hesaplarý da sorulacak.



Shift Delete'de yer alan habere göre, kullanýcýlar online sistemden baþvuruyu yaparken, açýlan dropdown menüde karþýlarýna artýk sosyal medya hesaplarýnýn adreslerini soran bir soru da çýkacak.



Bu soru opsiyonel olacak ve cevap verilmesi zorunlu olmayacak ancak vize baþvurunuzu inceleyen görevli, adýnýzý sosyal medyada bulduðunda ve baþvuruda sosyal medya hesabýnýzý vermediðinde, bazý sýrlar sakladýðýnýzý düþünerek vize baþvurusunu reddedebilecek.