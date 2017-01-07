ABD'de 4 Ocak'ta B-52H'ın havada motoru düştü

Kuzey Dakota’daki Minot Hava Üssü’nden kalkan B-52’nin bir motorunu düşürdüğü rapor edilirken, uçağın olay sonrasında herhangi bir sorun yaşamadan geri dönüp iniş yaptığı belirtildi.



Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uçağın bir motorunun düştüğü doğrulanırken, motor parçalarının üssün 25 mil uzağında bulunduğu ifade edildi.



B-52’nin Minot Hava Üssü’ne bağlı olduğu ve eğitim uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.



ABD Hava Kuvvetleri’nin en korkutucu bombardıman uçaklarından olan B-52’lerde 8 adet Pratt & Whitney TF33-P-3/103 turbofan motoru bulunuyor.



Olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Amerikan basınında yaşanan bu olayın B-52’lerin motorlarının nasıl ve ne zaman yenileneceği tartışmalarını da alevlendirebileceği konuşuluyor.



Boeing üretimi bombacılar ABD filosunda 1952’den bu yana uçuyor ve 2040 yılına kadar faal kalması bekleniyor.