ABD'de düşen meteor polis kamerasına takıldı

Wisconsin ve Illinois polisleri gece 01.30 sularında görüntüyü kaydetti. Yeşil ve parlak bir cismin, bir an için geceyi gündüze çevirdiği görülüyor.



Michigan ve Indiana sakinleri ise ortalığı aydınlatan "alev topunu" fark ettiklerini ve kısa süreliğine şok geçirdiklerini belirttiler.



Amerikan Meteor Topluluğu çok geçmeden konuyla ilgili açıklamayı internet sitesinden yaptı. Meteorun 7-8 farklı şehirden hatta Kanada'dan bile görüldüğünü rapor eden topluluk, meteorun Michigan Gölü'ne düşerek yolculuğunu tamamladığını duyurdu.



Meteoroloji servisine göre, gökyüzününde hızla ilerleyen meteorun sonik patlama yarattığı ve evlerin camlarını salladığı belirtildi.