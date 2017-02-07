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ABD'de düşen meteor polis kamerasına takıldı

ABD'nin pek çok batı eyaletinin üstünde pazartesi sabahı parlak bir cisim görüldü. Meteor olduğu anlaşılan cisim polislerin kamerasına yansıdı.

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Wisconsin ve  Illinois polisleri gece 01.30 sularında görüntüyü kaydetti. Yeşil ve parlak bir cismin, bir an için geceyi gündüze çevirdiği görülüyor.

Michigan ve Indiana sakinleri ise ortalığı aydınlatan "alev topunu" fark ettiklerini ve kısa süreliğine şok geçirdiklerini belirttiler.

Amerikan Meteor Topluluğu çok geçmeden konuyla ilgili açıklamayı internet sitesinden yaptı. Meteorun 7-8 farklı şehirden hatta  Kanada'dan bile görüldüğünü rapor eden topluluk, meteorun  Michigan Gölü'ne düşerek yolculuğunu tamamladığını duyurdu.

Meteoroloji servisine göre, gökyüzününde hızla ilerleyen meteorun sonik patlama yarattığı ve evlerin camlarını salladığı belirtildi.

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