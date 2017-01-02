ABD'de eğitimde AH-64D Apache düştü
ABD'de eğitim uçuşu için havalanan Boeing AH-64D Apache saldırı helikopteri düştü.
Helikopterdeki iki pilotun kazada hayatını kaybettiği bildirildi.Teksas Ordusu Ulusal Muhafızları sözcüsü yaptığı açıklamada, Ellington Field'taki 1-149 Saldırı Helikopteri Taburu'na bağlı iki pilotun hayatını kaybettiklerini doğruladı.
AH-64D Apache saldırı helikopterinin Clarksville yakınlarındaki Kentucky ve Tennessee eyalet sınırlarını kapsayan Fort Campbell'in yaklaşık 12 mil güneyinde, Montgomery County kırsalındaki nehrin dibinde bulunduğu açıklandı.
Geçtiğimiz Çarşamba günü Bayport Cruise Terminalinden havalanan Boeing AH-64D Apache saldırı helikopterinin Clarksville yakınlarındaki Kentucky ve Tennessee eyalet sınırlarını kapsayan Fort Campbell'in yaklaşık 12 mil güneyinde, Montgomery County kırsalında uçağın nehir dibinde bulunduğu bildirildi.
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