ABD'de uygulama başladı, 2 Irak'lı gözaltında

John F. Kennedy Havalimanı'na Hameed Khalid Darweesh ile aider Sameer Abdulkhaleq Alshawi'nin pasaport kontrolü sırasında vizeleri olmasına rağmen gözaltına alındı.



ABD basınında yer alan haberlerde, Darweesh'in 10 yıldır Irak'ta ABD hükümeti için çalıştığı, Ashawi'nin ise Amerikan müteahhitlik şirketinde görev yapan eşi ve çocuğunu görmek için ABD'ye geldiği belirtildi.



ABD'li birçok avukat ise gözaltına alınan Irak vatandaşlarının serbest bırakılması ve Trump'ın mültecilerin ve bazı Müslüman ülkelerinin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararının durdurulması için dava açtı.



Iraklı bir aile Kahire'den New York'a uçamadı



Kahire Uluslararası Havaalanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD vizesi bulunan 4 kişilik Iraklı aile, New York'a gitmek üzere işlemlerini gerçekleştirmek için evraklarını teslim ettiği sırada, New York'taki Kennedy Havaalanı'ndaki yetkililer, ülkeye girişleri yasak olduğu gerekçesiyle Mısır tarafından Iraklı ailenin uçuşunun yasaklanmasını istedi.



Iraklı ailenin ülkeye girişinin neden yasaklandığıyla ilgili bilgi verilmedi.



Güvenlik kaynakları ise Mısır-ABD arasında uygulanan prosedür gereği, Mısır'dan New York'a gidecek yolcuların isimlerinin, gerekli güvenlik araştırmasının yapılması için ABD'ye gönderildiğini kaydetti.



Başkan Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmemesini öngörüyor.



Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.