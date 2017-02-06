ABD'de yaptığı operasyonları gizlemiş

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, The Military Times isimli gazete, ABD Hava Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’ta, 2016 yılı boyunca ve 2017’nin ilk ayında 23 bin 740 operasyon düzenlediğini aktardı.

Habere göre, bu durumda hesaplarda yaklaşık 6 binlik bir ‘açık var.’ Zira ABD Savunma Bakanlığı, bu operasyonlardan sadece 17 bin 861’inin gerçekleştiğine dair bildirimde bulundu.

Haberde ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın IŞİD karşıtı koalisyonun operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bu sayıları kullanmaya devam ettiğinin de altı çizildi.

ABD öncülüğündeki 68 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon, ne Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ne de BM Güvenlik Konseyi’nin onay verdiği hava operasyonlarına 2014 yılında başlamıştı.

Öte yandan haberde, ABD’nin geçen yıl Afganistan’da en az 456 hava operasyonu düzenlediği, ancak bunlardan hiçbirinin Hava Kuvvetleri’nin veri tabanına işlenmediği vurgulandı.